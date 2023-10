Video/ Giana Erminio Pro Sesto (1-1) gol e highlights: pareggio amaro (28 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO PRO SESTO: SINTESI

Giana Erminio e Pro Sesto, la partita si mantiene in equilibrio con un risultato ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia, uno degli episodi più significativi è stato l’occasione creata da Sala, che ha avuto la possibilità di rompere l’equilibrio. In questa fase iniziale della partita, con entrambe le squadre alla ricerca di spazi e opportunità, Sala è riuscito a mettersi in evidenza con un’azione promettente. Attraverso abilità tecnica o forza fisica, Sala ha guadagnato una posizione favorevole per calciare in porta. Nonostante l’occasione, il risultato è rimasto immutato, con la conclusione di Sala respinta dalla difesa avversaria o bloccata dal portiere. La tensione sul campo è palpabile, e la partita promette di essere avvincente con entrambe le squadre che cercano di trovare la via del gol.

Il primo tempo di Giana Erminio e Pro Sesto si è concluso con il Pro Sesto in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Bruschi. La partita è stata intensa e combattuta fin dall’inizio, con entrambe le squadre che cercavano di imporre il proprio gioco. Tuttavia, è stato Bruschi a scrivere il proprio nome tra i marcatori, segnando il gol che ha dato il vantaggio al Pro Sesto. Il momento chiave è arrivato quando Bruschi è riuscito a superare la difesa avversaria e, con precisione, ha collocato il pallone in rete. Giana Erminio avrà ora il secondo tempo per cercare di recuperare e ribaltare il punteggio.

GIANA ERMINIO PRO SESTO, IL SECONDO TEMPO

Giana Erminio e Pro Sesto, la partita si è intensificata con il risultato che ora pone le squadre sullo 1-1. Il gol del pareggio è stato realizzato da Fali, portando i padroni di casa a livello del Pro Sesto. Fali ha dimostrato la sua importanza nel contesto della partita, capitalizzando su un’opportunità e trovando il fondo della rete avversaria. Il pareggio aggiunge ulteriore suspense al match, con entrambe le squadre ora alla ricerca di un vantaggio decisivo. La seconda metà del secondo tempo promette di essere avvincente, con le due squadre che cercano di prendere il controllo della partita.

Giana Erminio e Pro Sesto si è conclusa con un pareggio 1-1. La partita è stata caratterizzata da equilibrio e tensione fino alla fine. Il gol di Fali per Giana Erminio è stato risposto dal Pro Sesto, che ha ottenuto il pareggio grazie a Bussaglia. L’occasione di Bussaglia è stata un momento chiave, evidenziando la pericolosità dell’attacco del Pro Sesto. Con abilità e determinazione, Bussaglia ha cercato di sbloccare il punteggio, ma la difesa avversaria ha resistito. La partita si è conclusa con una spartizione di punti tra le due squadre. Entrambe le squadre avranno ora modo di analizzare le prestazioni e prepararsi per i prossimi incontri. Il pareggio sottolinea la competitività della partita e promette emozioni per gli appassionati di calcio.

GIANA ERMINIO PRO SESTO, IL TABELLINO

GIANA ERMINIO: Zacchi G. (Portiere), Previtali N. (dal 1′ st Groppelli F.), Piazza A., Minotti G., Caferri L., Marotta M., Franzoni A., Fumagalli T. (dal 41′ st Perna F.), Barzotti M. (dal 27′ st Messaggi C.), Lamesta A., Fall M. (dal 41′ st Verde F.). A disposizione: Ballabio M., Boafo T., Colombara M., Corno L., Ferrante L., Magni S., Pinto D., Pirola C. (Portiere)

PRO SESTO: Botti F. (Portiere), Toninelli D., Marianucci L., Giorgeschi S., Mapelli F., Gattoni T., Palazzi A. (dal 21′ st Bussaglia A.), Maurizii E., Sala A. (dal 12′ st Santarpia P.), Sereni M. (dal 33′ st Basili D.), Bruschi N. (dal 33′ st Arras D.). A disposizione: D’Alessio L., Ferro L., Formosa S. (Portiere), Iotti L., Marchisano M., Petrelli E., Petrungaro L.

RETI: al 10′ st Fall M. (Giana Erminio) al 31′ pt Bruschi N. (Pro Sesto) .

Ammonizioni: al 24′ pt Caferri L. (Giana Erminio), al 36′ st Marotta M. (Giana Erminio) al 16′ pt Sala A. (Pro Sesto), al 42′ pt Palazzi A. (Pro Sesto), al 34′ st Mapelli F. (Pro Sesto).

