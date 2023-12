Video/ Giana Erminio Renate (2-1) gol e highlights: nel finale accorcia Rolando (16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO RENATE: LA SINTESI

La Giana Erminio supera il Renate al Città di Gorgonzola per due reti ad uno. Andiamo a scoprire le fasi salienti della gara. Fumagalli ci prova da fuori area, palla che trova la difesa avversaria. Sono trascorsi quindici minuti di gara, non si sblocca il match. Gara che stenta a decollare. Lamesta serve Franzoni, da solo contro Fallani si fa respingere la sfera, Fall a porta vuota spreca in maniera incredibile. Fumagalli viene ammonito. Si tratta del primo ammonito del match. Franzoni! La sbloccano i padroni di casa! Lamesta per Franzoni, da posizione defilata incrocia il tiro e sigla. Termina la prima frazione di gioco.

Fumagalli! Raddoppiano i padroni di casa! Dal limite dell’area aggancia e supera l’avversario, il suo tiro a giro termina sul secondo palo. Giana Erminio in pieno controllo della gara, Renate che sembra non crederci più. Sono quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Rolando all’ultimo minuto di recupero dimezza lo svantaggio, ma il match termina.

IL TABELLINO DI GIANA ERMINIO RENATE

GIANA ERMINIO: Zacchi G. (Portiere), Previtali N., Ferrante L., Minotti G., Groppelli F., Marotta M., Franzoni A., Lamesta A. (dal 45′ st Pinto D.), Fumagalli T. (dal 41′ st Barzotti M.), Messaggi C. (dal 30′ st Boafo T.), Fall M.. A disposizione: Ballabio M., Corno L., Francolini M., Fumagalli G. (Portiere), Perna F., Piazza A., Pirola C. (Portiere), Verde F.

RENATE: Fallani M. (Portiere), Mondonico D., Auriletto S., Possenti M., Amadio M. (dal 10′ st Anghileri M.), Baldassin L., Esposito G., Garetto M. (dal 27′ st Tremolada M.), Bracaglia G., Sorrentino D. (dal 27′ st Rolando M.), Bianchimano A. (dal 41′ st Iacovo C.). A disposizione: Alcibiade R., Bosisio M., Currarino M., Gasperi M., Nicolini L., Ombra F. (Portiere), Pellegrino A., Procaccio A.

Reti: al 40′ pt Franzoni A. (Giana Erminio) , al 13′ st Fumagalli T. (Giana Erminio) al 45’+5 st Rolando M. (Renate) .

