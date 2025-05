VIDEO GIANA ERMINIO TERNANA, LA PARTITA

Due squadre, Giana Erminio Ternana, che in questo avvio si studiano e lasciano quindi poco spazio allo spettacolo. Entrambe cercano di sfruttare gli errori degli avversari ma visto che sono tutte e due prudenti questo approccio non funziona. Ma possiamo notare come Casasola riesca a dialogare anche in trequarti grazie ai suoi stacchi dalla linea difensiva.

Chiusura della prima frazione sempre con protagonisti i difensori, ma anche i mediani come Marotta che riescono a fare da filtro in maniera eccezionale per evitare che gli avversari ripartano. Ma anche in attacco il giocatore si è fatto vedere con qualche progressione, però attenzione che la partita si sta giocando tutto sulla fase difensiva delle due squadre.

VIDEO GIANA ERMINIO TERNANA, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-0 per la Giana Erminio il match contro la Ternana, al termine di una gara combattuta, bloccata per larghi tratti, ma decisa da un episodio in avvio di ripresa. Dopo un primo tempo tattico e privo di grandi emozioni, con le due squadre impegnate più a studiarsi che a rischiare, è stata la formazione di casa a trovare la zampata giusta nella seconda metà di gara. Il gol decisivo porta la firma di Tirelli, bravo a finalizzare un contropiede fulmineo che ha colto impreparata la retroguardia rossoverde.

L’azione nasce da un recupero a centrocampo e si sviluppa in velocità, con Tirelli che approfitta degli ampi spazi lasciati dalla Ternana e, una volta entrato in area, batte il portiere con freddezza. Dopo il vantaggio, la Giana si chiude con ordine, affidandosi al lavoro prezioso in mediana di Marotta, impeccabile nel ruolo di filtro e frangiflutti, capace di spezzare ogni tentativo di rimonta ospite. La Ternana prova a reagire ma sbatte contro la solidità difensiva dei lombardi, incapace di creare vere occasioni da rete.

VIDEO GIANA ERMINIO TERNANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS