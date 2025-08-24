Video Giana Erminio Trento (risultato finale 0-2) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO GIANA ERMINIO TRENTO: IL RACCONTO CON GOL ED HIGHLIGHTS
Allo Stadio Città di Gorgonzola il Trento gioca bene in trasferta e si aggiudica infatti per 2 a 0 la sfida contro la Giana Erminio. Nel primo tempo i lombardi perdono in maniera prematura Ferri, sostituito appunto a causa di un infortunio da Piazza già al 12′.
I gialloblu approfittano della situazione d’assestamento vissuta dagli avversari per impegnare il portiere Mazza con Dalmonte sia al 15′ che al 17′. Il tecnico ospite Tabbiani chiede inutilmente l’intervento dell’FVS al 38′ mentre Nelli spara alto per la Giana al 40′ e Ruffini non fa di meglio al 45’+1′ prima che il Trento ci riprovi nel recupero.
In avvio di secondo tempo i tridentini riescono nel loro intento di spezzare l’equilibrio andando in vantaggio immediatamente al 47′ per merito del gol siglato da Capone. L’autore della rete si è rivelato bravo e preciso nello sfruttare l’assist derivante dall’ennesimo spunto del collega Dalmonte.
Nel finale i biancazzurri tentano di pervenire al pareggio affidandosi a Ruffini verso il 65′ ma l’estremo difensore Mazza insacca il pallone alle sue spalle firmando l’autorete del raddoppio definitivo su un calcio d’angolo battuto da Triacca al 70′.
A poco serve poi la parata eseguita sempre da Mazza per evitare il tris di Maffei con l’aiuto della traversa all’82’. Il Trento fa suoi i primi tre punti della nuova stagione 2025/2026 e la Giana Erminio rimane invece a quota zero nella classifica del girone A della Serie C.