VIDEO GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: I PADRONI DI CASA PASSANO!

Due squadre che si attendono quelle di Giana Erminio Virtus Verona, non a caso fanno della fase difensiva il proprio fiore all’occhiello. Complimenti in avvio per Marotta, grazie a lui la sua squadra può contare su un filtro che non lascia spazio alle invenzioni dell’attacco veneto. Ma non sarà sempre cosi nel corso della partita.

Sempre 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, ma non senza degli acuti e infatti sponda ospite abbiamo avuto De Marchi che non riuscendo ad entrare in area si deve accontentare di un tiro da fuori. Buon per lui che riesce comunque a prendere la traversa, ma la rete non è arrivata nonostante il gesto tecnico.

VIDEO GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, IL SECONDO TEMPO

La Giana Erminio conquista una vittoria fondamentale tra le mura amiche, battendo 1-0 la Virtus Verona al termine di un match combattuto e tatticamente molto equilibrato. La gara si apre con ritmi blandi, come previsto: entrambe le squadre si studiano a lungo, con pochi spazi e una forte attenzione difensiva. In mezzo al campo si fa notare Marotta, prezioso nel lavoro sporco in fase di interdizione.

Con il passare dei minuti, la Giana cresce e nella ripresa prende in mano il pallino del gioco. Il gol decisivo arriva grazie a Tirelli, bravo a capitalizzare una bella azione corale con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere. Nel finale, la Virtus prova a reagire ma senza lucidità: la difesa biancazzurra regge bene, blindando il risultato.

VIDEO GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: GOL E HIGHLIGHTS