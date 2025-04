VIRTUS GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: LA PARTITA

Video Giana Erminio Virtus Verona che si apre con il dominio da parte degli ospiti. Il portiere Mangiapoco rispondi presente in più di un’occasione di minuti iniziali della partita. Il primo tentativo è di Manfrin con una conclusione mancino, poco dopo De Marchi, ben servito dal compagno Previtali, calcio addosso al portiere senza angolare troppo. Rispoli si fa vedere in avanti ma ancora una volta la Virtus Verona non riesce a sbloccare il match. Il primo tempo si chiude con la conclusione da fuori da parte di Nichetti ma soprattutto l’espulsione per l’allenatore in seconda Sala.

La seconda frazione ricomincia con il cambio per gli ospiti, dentro Ronco fuori Manfrin. L’occasione più importante di minuti inizio del secondo tempo è per i padroni di casa. Lamesta prova il jolly su calcio piazzato ma niente da fare. I primi cartellini gialli della partita sono per Previtali e Metlika. La partita si sblocca al minuto 70 con Stuckler, ma nemmeno il tempo di esultare che Gatti, in girata con deviazione di Colombara, pareggia i conti al 71esimo. Finisce la partita con le due squadre che salgono a quota, rispettivamente, 56 e 55, certificando la presenza ai prossimi play-off.

VIRTUS GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: GOL E HIGHLIGHTS