Video/ Giana Erminio Virtus Verona (4-0) gol e highlights: goleada casalinga (11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA: SINTESI

Primi venti minuti di Giana Erminio contro Virtus Verona, l’equilibrio in campo è tangibile con il punteggio che si attesta sullo 0-0. La Giana Erminio sembra determinata a sfruttare il fattore campo e a prendere l’iniziativa. Messaggi, per i padroni di casa, ha avuto un’occasione che potrebbe aver cambiato le sorti dell’incontro. La squadra di casa sta cercando di imporsi in attacco, mostrando una buona fase di possesso palla e cercando di creare variazioni nel gioco. Dall’altra parte, la Virtus Verona sta cercando di difendere bene e colpire in contropiede. La partita è ancora aperta, e i tifosi possono aspettarsi ulteriori emozioni nei minuti a venire. È un duello tattico interessante, e la volontà di entrambe le squadre di ottenere i tre punti è evidente.

Diretta/ Giana Erminio Virtus Verona (risultato finale 4-0): disastro veronese! (Serie C, 11 novembre 2023)

Termina il primo tempo di Giana Erminio e Virtus Verona, il punteggio attuale è di 3-0 a favore della squadra di casa. La Giana Erminio ha ottenuto un notevole vantaggio grazie a una prestazione impressionante, con Messaggi che ha realizzato una doppietta e Fall che ha siglato un gol. La squadra di casa sembra aver preso il controllo del match fin dalle prime fasi, sfruttando al meglio le occasioni create. Messaggi è stato particolarmente efficace davanti alla porta, dimostrando un tocco sicuro nel finalizzare le azioni offensive. La Virtus Verona, al contrario, si trova ora in una posizione difficile, cercando di recuperare lo svantaggio nel secondo tempo. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno il prosieguo della partita.

Diretta/ Padova Giana Erminio (risultato finale 3-1): i veneti agganciano la vetta (Serie C, 4 novembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, IL SECONDO TEMPO

Giana Erminio e Virtus Verona, il risultato è di 4-0 a favore della squadra di casa. Fall ha contribuito in modo significativo a questa prestazione impressionante, realizzando una doppietta che ha ulteriormente consolidato il vantaggio della Giana Erminio. La squadra di casa sembra essere in una forma straordinaria, sfruttando al massimo le opportunità e dimostrando un gioco offensivo efficace. Fall, in particolare, si è distinto come protagonista, mettendo a segno due gol che hanno messo la sua squadra in una posizione di grande vantaggio. La Virtus Verona si trova ora in una situazione difficile, cercando di trovare una risposta alla superiorità avversaria. Con il prosieguo della partita, sarà interessante vedere se la Giana Erminio riuscirà a mantenere questo ritmo o se la Virtus Verona sarà in grado di reagire.

DIRETTA/ Virtus Verona Trento (risultato finale 4-0): Juanito Gómez cala il poker! (Serie C 3 novembre 2023)

Giana Erminio e Virtus Verona ha visto la squadra di casa emergere con una convincente vittoria per 4-0. Fin dai primi minuti, la Giana Erminio ha dominato il campo, dimostrando una padronanza del gioco che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Il protagonista indiscusso della partita è stato Messaggi, autore di una prestazione eccezionale con una doppietta che ha messo in risalto la sua abilità e il suo fiuto del gol. Fall ha contribuito al successo della squadra con una rete, mentre Fall ha chiuso il tabellino dei marcatori con un gol che ha suggellato la vittoria. La Virtus Verona ha lottato per arginare l’efficace attacco della Giana Erminio e ha subito una serie di gol che ha messo in discussione la sua solidità difensiva. La vittoria rafforza la posizione della Giana Erminio in classifica e offre un segnale positivo per il prosieguo della stagione. Per la Virtus Verona, sarà importante analizzare la partita per identificare aree di miglioramento e prepararsi per le sfide future. La Giana Erminio, invece, può guardare con fiducia al futuro, basandosi su questa prestazione convincente.

GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA, IL TABELLINO

GIANA ERMINIO: Zacchi G. (Portiere), Previtali N., Ferrante L. (dal 20′ st Piazza A.), Minotti G., Caferri L., Marotta M., Pinto D. (dal 22′ st Ballabio M.), Franzoni A., Messaggi C. (dal 13′ st Boafo T.), Fumagalli T. (dal 30′ st Perna F.), Fall M. (dal 13′ st Verde F.). A disposizione: Barzotti M., Corno L., Francolini M., Magni S. (Portiere), Pirola C. (Portiere)

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Cabianca E., Ruggero M. (dal 32′ st Ntube M. R.), Faedo C., Daffara M., Zarpellon L. (dal 24′ st Mehic D.), Toffanin F., Metlika A. (dal 1′ st Menato A.), Demirovic E. (dal 1′ st Danti D.), Casarotto M. (dal 24′ st Manfrin G.), Gomez J.. A disposizione: Begheldo G., Ceter D., Lodovici R., Mazzolo F., Voltan M. (Portiere), Zecchin A. (Portiere), Zigoni G.

RETI: al 19′ pt Messaggi C. (Giana Erminio) , al 34′ pt Fall M. (Giana Erminio) , al 38′ pt Messaggi C. (Giana Erminio) , al 12′ st Fall M. (Giana Erminio) .

AMMONIZIONI: al 6′ pt Messaggi C. (Giana Erminio), al 15′ st Pinto D. (Giana Erminio), al 18′ st Caferri L. (Giana Erminio) al 25′ pt Metlika A. (Virtus Verona).

ESPULSIONI: al 29′ pt Gomez J. (Virtus Verona).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO VIRTUS VERONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA