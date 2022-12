Video/ Giappone Spagna (2-1) gol e highlights: le Furie Rosse perdono ma…

VIDEO GIAPPONE SPAGNA 2-1

Gli ultimi 90 minuti del gruppo E di Qatar 2022 sono degni di un romanzo bestseller che ti tiene incollato alle pagine finché non scopri come va a finire. Abbiamo seguito con il fiato sospeso la nuova grande impresa del Giappone che dopo aver piegato la Germania mette in riga anche la Spagna per 2 a 1 e chiude al primo posto assicurandosi la qualificazione agli ottavi dove incontrerà la Croazia. Sconfitta indolore per le Furie Rosse che difendono comunque la piazza d’onore grazie alla miglior differenza reti nei confronti della Mannschaft e incontreranno il Marocco, un’altra grande sorpresa (guai a sottovalutarlo) di questo mondiale atipico. I più maliziosi diranno che le due squadre si siano messe d’accordo per il biscotto ed estromettere i panzer, e che inoltre Luis Enrique abbia perso apposta per evitare il lato del tabellone dove ci sarà anche il Brasile, quando in realtà gli iberici hanno rischiato a loro volta di essere clamorosamente eliminati. Perché a un certo punto la Costa Rica stava battendo la Germania e per qualche minuto le big a essere escluse erano diventate due. Poi però Havertz e Füllkrug hanno rimesso le cose a tutti. Non per i tedeschi, certo, che per la seconda edizione di fila tolgono subito il disturbo.

Nel primo tempo la Spagna domina e impiega appena 12 minuti a trovare la via del gol con Morata che sfrutta nel migliore dei modi il traversone di Azpilicueta per battere Gonda e gonfiare la rete portando momentaneamente in vantaggio le Furie Rosse. Che non trovano però il raddoppio prima dell’intervallo. Il Giappone rimane a galla e all’inizio del secondo tempo il commissario tecnico Moriyasu trasforma letteralmente la partita con i cambi: entrano Mitoma e Dōan che al 48’ sfrutta un pasticcio della retroguardia avversaria per pareggiare i conti. Il numero 9 nipponico confezionerà poi l’assist per la conclusione vincente di Tanaka che anticipa Rodri e fa impazzire di gioia i suoi connazionali. In un primo momento l’arbitro Gomes su segnalazione dell’assistente ferma il gioco sostenendo che il pallone fosse uscito, ma il controllo del VAR certifica che in realtà è rimasto dentro per qualche millimetro – rivedendo comunque le immagini della regia televisiva internazionale i dubbi restano, ma tant’è. Non pervenuta la reazione degli iberici che rischia addirittura di incassare l’1-3 con Asano che in scivolata colpisce malissimo la sfera. Dall’altra Ferrán Torres e Olmo vengono neutralizzati da Gonda che viene acclamato come un eroe dai suoi compagni. La faccia di Luis Enrique è tutta un programma e fonti ben informate riferiscono che nel dopo-gara abbia sfogato la sua furia negli spogliatoi, accusando i giocatori di scarso impegno e poca professionalità. Altro che biscotto…

VIDEO GIAPPONE SPAGNA 2-1, IL TABELLINO

GIAPPONE-SPAGNA 2-1 (0-1)

GIAPPONE (3-4-3): Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi; Ito, Morita, Tanaka (87’ Endō), Nagatomo (46’ Mitoma); Kamada (69’ Tomiyasu), Maeda (62’ Asano), Kubo (46’ Dōan). All. Hajime Moriyasu.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta (46’ Carvajal), Rodri, Pau Torres, Balde (68’ Jordi Alba); Gavi (68’ Ansu Fati), Busquets, Pedri; Williams (57’ Ferrán Torres), Morata (57’ Asensio), Olmo. All. Luis Enrique.

ARBITRO: Victor Gomes (RSA).

AMMONITI: 39’ Itakura (G), 44’ Taniguchi (G), 45’ Yoshida (G).

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 12’ Morata (S), 48’ Dōan (G), 53’ Tanaka (G).











