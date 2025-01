VIDEO GIRONA ARSENAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadi Montilivi l’Arsenal fa sua la trasferta con il Girona vincendo per 2 a 1. Nel primo tempo sono i Gunners a comandare sin dalle battute inziali dell’incontro mancando lo specchio della porta all’8′ con una giocata di Trossard oltre al gol di Calafiori non convalidato per fuorigioco poi al 12′.

I biancorossi di casa trovano quindi in maniera inaspettata il gol che spezza l’equilibrio al 28′ per merito di Danjuma, sfruttando il suggerimento di Juanpe. La reazione londinese si traduce nella rete del pareggio segnata da Jorginho al 38′ su calcio di rigore assegnato per un intervento irregolare fischiato nei confronti di Arnau Martinez. Ci pensa quindi il giovanissimo Nwaneri a completare la rimonta con una bella conclusione a giro che si insacca alle spalle di Pau Lopez al 42′ e Trossard manca il tris al 44′.

Nel secondo tempo sono sempre gli inglesi a suonare la carica con Gabriel al 47′ prima e con Nwaneri al 56′ poi. Nel finale il VAR segnala un fallo in attacco per annullare il gol di Stuani al 77′ e nel recupero al 90’+4′ è Sterling a mancare l’opportunità per il tris quando Pau Lopez para il suo tentativo dal dischetto sul rigore assegnato per il fallo di mano ravvisato nei confronti di Frances.

VIDEO GIRONA ARSENAL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS