VIDEO GIUGLIANO ACR MESSINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto De Cristofaro l’ACR Messina sconfigge in trasferta il Giugliano per 3 a 2. Nel primo tempo la partita sembra cominciare in salita per i giallorossi, costretti a rimpiazzare immediatamente Marino con Gyamfi già al 9′ ma si propongono comunque in attacco con un spunto di Pedicillo deviato i corner al 10′.

Sul fronte opposto Peluso non combina di meglio in pallonetto all’11’ e gli ospiti ricorrono ad un’altra sostituzione per infortunio pure al 14′ rilevando Haveri con Buchel. I Tigrotti spezzano quindi l’equilibrio iniziale al 20′ con il gol firmato da Del Sole, su assist di Baldé. Al 26′ è Petrucchi a non concretizzare una chance per raddoppiare ed il portiere Russo tiene avanti i suoi con una serie di parate innescata proprio a cominciare da questa azione.

Il Giugliano si vede dunque a sua volta costretto a rimpiazzare De Rosa con Celeghin al 41′ e Russo evita il peggio anche su Pedicillo al 42′, con Del Sole e Celeghin a sfiorare infine il raddoppio. Nel secondo tempo Russo dice di nuovo no al Messina con Garofalo al 48′ ma viene invece battuto da Luciani al 52′ con un calcio di rigore assegnato per il falo commesso da Solcia nei confronti di Buchel.

Nel finale botta e risposta con le reti di Minelli per i gialloblu al 67′ e poi di Gyamfi sugli sviluppi di un calcio di punizione all’85’. Nel recupero, precisamente al 90’+3′, è il gol di Crimi a porre fine al match raccogliendo una deviazione di Gyamfi. Cartellino rosso al 90’+6′ sia per Giorgione da un lato che Dell’Aquila dall’altro. Il successo assegna tre punti all’ACR Messina che tocca così quota 16 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025. Il Giugliano rimane invece bloccato con i suoi 38 punti.

VIDEO GIUGLIANO ACR MESSINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS