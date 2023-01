Video/ Giugliano Audace Cerignola (1-1) gol ed highlights: Sorrentino salva i suoi

VIDEO GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA 1-1

Finisce 1 a 1 la sfida tra Giugliano e Audace Cerignola, valida per la 21esima giornata di Serie C girone C. Un match non brillante che le due squadre hanno deciso con due gol alla fine, smezzandosi la posta in palio. Un primo tempo che non convince dal punto di vista dello spettacolo quello della sfida, con un ritmo particolarmente spezzettato con molti falli. Varie le occasioni ma nessuna realmente convincente e pericolosa, tanto che la prima frazione finisce proprio a reti inviolate con le due squadre consapevoli di dover cambiare marcia.

GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA 1-1: D’AUSILIO E POI SORRENTINO

Anche il secondo tempo del match tra Giugliano e Audace Cerignola non regala grandi emozioni, almeno fino ai minuti finali, quando passa in vantaggio la squadra ospite all’85’ e poi dopo dieci minuti i padroni di casa trovano il pareggio. All’81’ Malcore serve D’Ausilio che tenta il tiro a giro ma la palla finisce alta sopra la traversa. 3 minuti dopo arriva il gol: D’Ausilio riceve il pallone sulla sinistra, entra in area e fulmina Sassi sul secondo palo. Dopo una nuova azione pericolosa con Malcore, al 96′ a sorpresa il Giugliano colpisce. Un crossa dalla destra e una spizzata di Salvemini favoriscono Sorrentino che col piattone batte Saracco, trovando il pareggio per 1 a 1.

GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA 1-1: IL TABELLINO

Giugliano-Audace Cerignola 1-1

Giugliano (3-5-2): Sassi; Berman (87’ Nocciolini), Zullo, C. Poziello; Iglio (65’ Rondinella), Gladestony, Felippe, Ghisolfi (65’ Poziello R.), Gomez (65’ Di Dio); Salvemini, Piovaccari (69’ Sorrentino). Adisposizione: Viscovo, Rob Coprean, D’Alessio, Ceparano, Scanagatta, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Di Napoli

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia (74’ Russo), Tascone (88’ Bianco), Langella (88’ Botta), Sainz-Maza (61’ Ruggiero), Achik (61’ D’Ausilio); Malcore, D’Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Inguscio, Neglia, Gonnelli, Giofrè. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo

Marcatori: 85’ D’Ausilio (AC), 96’ Sorrentino (G)

Ammoniti: Berman, Gomez, Piovaccari, Sorrentino (G), Langella, Ligi, Achik (AC) Berman, Gomez, Piovaccari, Sorrentino (G), Langella, Ligi, Achik (AC)

