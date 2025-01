L’Audace Cerignola, di fatto, si conferma una forza del Gruppo C del campionato di Serie C. I pugliesi, infatti, hanno battuto in trasferta anche il Giugliano. La gara giocata al De Cristofaro è stata ricca di emozioni. Il primo tentativo del match degno di nota arriva al 3′, ovvero con la punizione di Achik termina sul fondo.

Diretta/ Giugliano Audace Cerignola (risultato finale1-3): vittoria degli ospiti (Serie C, 17 gennaio 2025)

Dopo, di fatto, entra di scena Paolucci. Quest’ultimo prima si vede respingere da Russo il suo tiro e poi (servito da un assist al bacio in scivolata da parte di Achik) riesce a far passare in vantaggio l’Audace Cerignola. I pugliesi, nonostante il gol, continuano a pareggiare, anche il Giugliano riesce comunque a pareggiare.

Al 23′, infatti, il direttore di gara assegna un calcio di rigore al team campano un’uscita improvvida di Saracco su Padula. Proprio quest’ultimo si porta sul dischetto dagli undici metri, riportando il risultato in parità. Padula non si accontenta e pochi minuti rischia di segnare un’incredibile doppietta, ma il suo tiro viene respinto da una gran parata dall’estremo difensore dell’Audace Cerignola.

Quando tutti attendevano l’intervallo, di fatto, accade l’episodio che cambia la partita, ovvero l’espulsione di Oyewale. Quest’ultimo è stato espulso per aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. L’Audace Cerignola, dunque, ha tutta l’intenzione di sfruttare la superiorità numerica ottenuta negli ultimi minuti del primo tempo.

Al 50′ Russo riesce a salvare su Achik, ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca dinanzi al tentativo di Coccia. Il Giugliano di mister Bertotto, però, non ha la minima intenzione di lasciare punti questa sera, visto che sfiora il gol del pareggio con Njambe: conclusione terminata di pochissimo a lato.

Una volta superato questo spavento, dunque, l’Audace Cerignola riaumenta i giri del proprio motore. Al 70′, infatti, i pugliesi colpiscono il palo con Salvemini. Il Giugliano si fa vedere avanti con Peluso che, però, tira invece di servire Njambe meglio piazzato. La squadra ospite, quindi, punisce i campani con il gol dell’1-3 siglato da Volpe con un colpo di testa solo da depositare in rete. Vittoria importantissima dei pugliesi, visto che confermano il terzo posto in classifica.

