VIDEO GIUGLIANO BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Equilibrio è la parola d’ordine di Giugliano Benevento, due squadre che come impostazione tattica preferiscono rimanere dietro e attendere che ci sia un errore da parte degli avversari. Ma è difficile che si creino i presupposti, sopratutto quando c’è un Berra in grande forma che non lascia passare nulla, un vero e proprio muro per l’attacco di Giugliano.

Però alla fine del primo tempo basta un corner al Benevento per portarsi in vantaggio. Il gol da calcio piazzato mancava da ormai parecchie partite ma il calcio d’angolo è stato battuto in maniera magistrale andando a pescare l’unico uomo libero dentro l’area: Capellini. Il difensore stacca bene di testa e incorna alla grande.

VIDEO GIUGLIANO BENEVENTO, IL SECONDO TEMPO

Il Benevento conquista una vittoria fondamentale in trasferta, superando 2-1 il Giugliano al termine di un match molto equilibrato e ricco di emozioni. Il primo tempo si apre con una sorpresa per i tifosi di casa: è infatti il Giugliano a sbloccare il punteggio al 25′ con un colpo di testa vincente di Capellini, bravo a finalizzare un preciso calcio d’angolo.

I padroni di casa si portano quindi in vantaggio, ma il Benevento non tarda a reagire. La risposta degli ospiti arriva nel giro di pochi minuti: Nepi segna l’1-1 al 31′ con una conclusione rapida in area che trafigge il portiere avversario, su un errore difensivo del Giugliano. Il pareggio scuote la partita e il Benevento alza il ritmo, cercando il sorpasso.

Nel secondo tempo, il Benevento si fa decisamente più pericoloso. Al 65′, dopo una serie di azioni offensive, Pinato trova la rete del sorpasso, siglando il 2-1 con un destro preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Da lì in poi il Giugliano prova a reagire, ma la difesa del Benevento, pur soffrendo, riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa i tre punti.

VIDEO GIUGLIANO BENEVENTO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS