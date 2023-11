Video/ Giugliano Brindisi (3-0) gol e highlights: Oviszach chiude il match (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO BRINDISI: LA SINTESI

Il Giugliano supera il Brindisi in scioltezza e porta a casa una bella vittoria. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Ci prova Caldore, palla fuori. Fall con il sinistro in area, la palla termina sul palo! De Sena! La sblocca il Giugliano! Controllo in area e colpo di tacco che non lascia scampo ad Albertazzi. Siamo giunti alla mezzora di gioco, decide sempre De Sena. Salvemini conquista la sfera e imbuca per Ciuferri, bel destro che non trova la porta. Vona crossa, palla fuori. Pochi minuti alla fine della prima frazione, Giugliano sempre avanti. Termina la prima frazione di gara.

De Sena prova a piazzarla da fuori area, la sfera coglie il palo! Ciuferri! Raddoppia il Giugliano! In contropiede la compagine campana sigla la rete del raddoppio, Ciufferi era solo davanti ad Albertazzi. Moretti prova a riaprirla, bravo Russo a respingere il tiro. Ciuferri appoggia per Giorgione che dal limite sfiora l’incrocio dei pali. Salvemini ci prova da fuori area, palla fuori. Ottima occasione per Galano che spreca da buona posizione. Calcia Lombardi, respinge Russo, sul secondo tiro c’è un salvataggio sulla linea! Oviszach! Arriva il tris del Giugliano! Contropiede del Giugliano, Giorgione serve il compagno di squadra che sigla a porta vuota.

