VIDEO GIUGLIANO CASERTANA (1-1): PARI NEL DERBY CAMPANO

Il video Giugliano Casertana racconta l’ennesimo 1 a 1 al termine di un derby tutto campano che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro delle due squadre. A partire forte è la Casertana che passa subito in vantaggio.

Da una rimessa laterale sulla destra, Bunino sblocca il match con una rovesciata che risolve la mischia creatasi per la difficoltà nello spazzare il pallone da parte dei padroni di casa. Dopo il vantaggio, la Casertana, brillante all’avvio, perde ritmo e subisce la manovra del Giugliano.

Al 27′, infatti, Njambè entra in area e trova un colpo con il braccio di Bacchetti che manda dal dischetto i padroni di casa. A trasformare il penalty è lo stesso Njambè che spiazza Zanellati e firma l’1 a 1. Nel primo tempo c’è ancora spazio per Padula che ci prova con il destro dopo una grande azione di Njambè ma calcia male e consegna il pallone agli ospiti.

Il secondo tempo del video Giugliano Casertana è a ritmo decisamente più basso e vede i padroni di casa gestire il pallone contro gli ospiti che si chiudono bene in difesa e non lasciano spazi. Le occasioni del secondo tempo sono pari allo zero.

Al 57′ è Valdesi a tentare la conclusione da fuori area ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Per provare a sbloccare il match, Bertotto cambia in attacco togliendo Njambè e Padula per Nepi e Masala che non riescono a dare una svolta al match.

Il derby campano termina quindi sull’1 a 1 al termine di un secondo tempo privo di grandi emozioni. La stanchezza pesa su entrambe le squadre che non riescono a trovare la zampata decisiva e muovono la classifica con un singolo punto a testa.

