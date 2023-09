Video/ Giugliano Latina (0-3) gol e highlights: vittoria e vetta per i neroazzurri (25 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO LATINA: CAMPANI IN NOVE DA INIZIO RIPRESA

Video, gol e highlights Giugliano Latina, gara valevole per la quinta giornata di Serie C Girone C vinta dai neroazzurri con il risultato di 3-0. La gara era iniziata bene per i padroni di casa, molto più propositivi e messi bene in campo. Gli ospiti, almeno nelle battute iniziali, cercano maggiormente di giocare di rimessa, senza affondare il colpo o con l’intenzione di mantenere il possesso. Questo sembra premiare le intenzioni visto che verso la mezz’ora un cross di Del Sole da punizione trova Rocchi che si presenta puntuale all’appuntamento con il pallone e buca Baldi per il vantaggio del Latina. Il Giugliano prova a rispondere con Zullo, Di Dio e Bernardotto ma senza trovare il gol del pareggio con il primo tempo che termina col risultato di 1-0.

Ad inizio ripresa la partita si mette più che in salita per il Giugliano: Salvemini, entrato all’intervallo, esce di scena al settimo minuto per un fallo di reazione. Insieme a lui anche Berardocco, reo di aver esagerato con le proteste, esce anzitempo dalla partita lasciando di fatto il Giugliano in nove uomini. Se già era difficile sull’1-0 in parità numerica, con un gol di svantaggio e due uomini in meno diventa quasi una missione impossibile. Infatti il Giugliano dura fino all’85’ quando il Latina dilaga prima con Fabrizi e successivamente con Fella che chiude la diatriba per 3-0 al De Cristofaro. Giugliano che rimane fermo a 4 punti con un solo gol fatto, quello decisivo col Sorrento, e ben otto subiti. Il Latina invece aggancia la Juve Stabia in testa alla classifica a 11 punti poiché gli stabiesi si sono fermati in quel di Cerignola per 0-0.

VIDEO GIUGLIANO LATINA, IL TABELLINO

GIUGLIANO-LATINA 0-3

MARCATORI: 29’ Rocchi (L), 85’ Fabrizi (L), 88’ Fella (L)

GIUGLIANO (3-5-2): Baldi; Berman, Zullo, Caldore; Rondinella (8’ st Vogiatzis), Di Dio (33’ st De Sena), Berardocco, Gladestony, Oyewele (1’ st Salvemini); Sorrentino (17’ st Labriola), Bernardotto. A disp. Russo, Manrrique, Yabre, Scognamiglio, Grasso, Aruta, Ciuferri, De Francesco, Oviszach, Stabile. All. Di Napoli

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Serbouti (22’ st De Santis); Ercolano, Di Livio, Biagi (32’ st Cittadino), Riccardi (25’ Del Sole, 22’ st Crecco), Paganini; Fella, Mastroianni (32’ st Fabrizi). A disp. Vona, Bertini, Perseu, Jallow, Gallo, Polletta, Di Renzo. All. Di Donato

ARBITRO: Adolfo Baratta di Rossano

AMMONITI: Gladestony, Di Dio (G) e Del Sole, Serbouti, De Santis (L)

ESPULSI: 7′ st Salvemini (G), 9′ st Berardocco (G).

