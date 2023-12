Video/ Giugliano Monterosi Tuscia (3-1) gol e highlights: goleada casalinga! (Serie C, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO MONTEORSI TUSCIA: SINTESI

Giugliano e Monterosi Tuscia, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento chiave è stato protagonista quando Altobelli della formazione ospite ha avuto un’occasione su calcio d’angolo. Altobelli, sfruttando un calcio d’angolo, ha avuto un’opportunità di sbloccare il punteggio a favore del Monterosi Tuscia. La situazione da palla inattiva ha offerto un’occasione per creare pericolo, ma il risultato rimane invariato. La partita è ancora aperta, con entrambe le squadre che cercano di trovare spazi e creare opportunità. L’efficacia su palle inattive potrebbe essere un elemento chiave per il successo di una delle due squadre.

Giugliano e Monterosi Tuscia è giunto alla conclusione con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento degno di nota è stato protagonista quando Silipo della formazione ospite ha avuto un’occasione che è stata sfruttata malissimo. Silipo ha avuto un’opportunità di sbloccare il punteggio a favore del Monterosi Tuscia, ma purtroppo l’occasione è stata sprecata concludendo in modo non adeguato. La partita rimane in equilibrio, e entrambe le squadre avranno l’opportunità di riesaminare la propria strategia nel secondo tempo per cercare di conquistare la vittoria.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO MONTEORSI TUSCIA, IL SECONDO TEMPO

Giugliano e Monterosi Tuscia, il risultato è ora di 3-1 a favore del Giugliano grazie alla doppietta di Salvemini. La sua prestazione si è rivelata fondamentale nel consolidare il vantaggio della squadra di casa. La doppietta di Salvemini ha contribuito significativamente al punteggio, dimostrando un grande istinto per il gol. Il Giugliano sembra aver preso il controllo della partita con un margine confortevole. Il Monterosi Tuscia ora si trova in una posizione di sfida, e dovrà cercare di reagire per invertire la situazione. La partita rimane comunque aperta, e potrebbero verificarsi ulteriori sviluppi nei minuti successivi.

Giugliano e Monterosi Tuscia si è conclusa con il risultato finale di 3-1 a favore di Giugliano. Il match è stato caratterizzato da una prestazione convincente della squadra di casa, che ha saputo capitalizzare sulle opportunità e garantirsi i tre punti. Il protagonista indiscusso dell’incontro è stato Salvemini, autore di una doppietta che ha contribuito in modo significativo al successo di Giugliano. La sua abilità nel finalizzare le azioni è stata determinante nel portare la sua squadra in vantaggio. Nonostante un momento di speranza per il Monterosi Tuscia con l’occasione di Silipo, il Giugliano ha gestito con successo la partita. La squadra di casa ha dimostrato solidità difensiva e ha saputo sfruttare al meglio le occasioni offensive. Con questo risultato, Giugliano conquista tre punti importanti, mentre il Monterosi Tuscia dovrà riflettere sulla partita e cercare di migliorare nelle prossime sfide. La vittoria consolida la posizione di Giugliano e aggiunge entusiasmo alla loro campagna di campionato.

GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA, IL TABELLINO

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Menna D., Berman T., Caldore M., Yabre M., Giorgione C., Berardocco L. (dal 38′ st Eyango S.), Vogiatzis V., Ciuferri F., Salvemini F. (dal 37′ st Bernardotto G.), Sorrentino L. (dal 18′ st De Sena C.). A disposizione: Aruta M., Baldi G. (Portiere), Barba B., De Francesco F., Grasso M., Manrrique G., Nocciolini M., Oyewale S., Rondinella G., Scognamiglio G., Stabile D. P.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Sini S., Piroli D. (dal 18′ st Di Renzo A.), Cinaglia D. (dal 16′ pt Mbende E.), Bittante L., Parlati S., Fantacci T., Altobelli D., Frediani M. (dal 17′ st Palazzino F.), Silipo A., Costantino R.. A disposizione: Coronas C. (Portiere), Di Francesco D., Di Paolantonio A., Ekuban J., Giordani P., Santilli D. (Portiere), Tartaglia A., Tolomello F., Verde F.

RETI: al 45’+3 pt Salvemini F. (Giugliano) , al 13′ st Salvemini F. (Giugliano) , al 16′ st Giorgione C. (Giugliano) al 14′ st Costantino R. (Monterosi Tuscia) .

AMMONIZIONI: al 31′ st Berardocco L. (Giugliano) al 20′ pt Altobelli D. (Monterosi Tuscia), al 38′ pt Piroli D. (Monterosi Tuscia).

