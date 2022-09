Video/ Giugliano Picerno (2-2) gol e highlights: pareggio spettacolare (Serie C)

VIDEO GIUGLIANO PICERNO (2-2): SALVEMINI DECISIVO

Finisce 2-2 allo Stadio Partenio di Avellino, dove Giugliano e Picerno ci hanno regalato una serata di grande spettacolo in questa terza giornata di Serie C, girone C. Nel primo tempo i padroni di casa hanno trovato dopo soli 15 minuti il vantaggio: Salvemini avanza indisturbato verso l’area e tenta una conclusione da fuori area, non lasciando scampo al portiere avversario. Un destro davvero imprendibile scagliato dall’attaccante gialloblù, ma troppo passiva l’opposizione della retroguardia degli ospiti, che non è uscita sul bel tiro. Dopo l’1-0, i campani hanno dimostrato una straordinaria solidità difensiva, bloccando ogni assalto in maniera ordinata.

Nel secondo tempo gli ospiti partono lenti ma riescono a pareggiare l’incontro al 57esimo grazie ad una situazione da palla inattiva: calcio d’angolo calciato magistralmente da Dettori, che pesca De Cristofaro in area. Il centrocampista sporca la traiettoria e la tocca quel tanto che basta per ingannare Sassi ed impattare il risultato. Negli ultimi 10 minuti di partita, la sfida si riaccende improvvisamente ed i rossoblù capovolgono tutto inaspettatamente: all’80esimo, in seguito ad un flipper, la palla termina tra i piedi di Reginaldo, che da quella posizione non può proprio sbagliare. Soltanto 3 minuti dopo Salvemini impatta la gara realizzando un calcio di rigore impeccabile. Il numero 7 è il grande protagonista di questa sera.

VIDEO GIUGLIANO PICERNO (2-2): TABELLINO

CALCIO GIUGLIANO: Sassi J., Biasiol E., Ceparano G. (dal 17′ st Ghisolfi M.), De Rosa R., Gladestony, Iglio G. (dal 17′ st Rondinella G.), Nocciolini M. (dal 18′ st Kyeremateng G.), Oyewale S. (dal 41′ st D’Alessio L.), Poziello C., Salvemini F., Zullo W. (dal 34′ st Rizzo N.). A disposizione:Viscovo A., Berman T., D’Alessio L., Di Dio F., Felippe Martello L., Ghisolfi M., Gomez, Kyeremateng G., Piovaccari F., Poziello R., Rizzo N., Rondinella G., Scanagatta E.

PICERNO: Crespi G. M., De Cristofaro A. (dal 26′ st D’Angelo M.), De F. C., Dettori F., Esposito E., Gerardi F. (dal 23′ st Reginaldo), Guerra W., Kouda R. (dal 1′ st Golfo F.), Liurni L. (dal 1′ st Pitarresi F.), Montesano A., Novella M.. A disposizione: Albertazzi M., Allegretto A., D’Angelo M., De Ciancio R., Finizio M., Garcia R., Golfo F., Monti N., Orsi M., Pagliai G., Pitarresi F., Reginaldo, Santarcangelo A.

Reti: al 15′ pt Salvemini F. (Calcio Giugliano) , al 38′ st Salvemini F. (Calcio Giugliano) al 12′ st De Cristofaro A. (Picerno) , al 35′ st Reginaldo (Picerno) .

Ammonizioni: al 38′ pt Salvemini F. (Calcio Giugliano), al 20′ st Kyeremateng G. (Calcio Giugliano) al 26′ pt De F. C. (Picerno), al 22′ st Golfo F. (Picerno), al 39′ st Montesano A. (Picerno).











