Video/ Giugliano Sorrento (1-0) gol e highlights: a segno Nocciolini! (Serie C, 1 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO SORRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto De Cristofaro il Giugliano supera il Sorrento per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Maiuri si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso l’11’ con la conclusione di Martignago respinta dall’estremo difensore Baldi. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono costringendo Baldi ad un’altra parta in corner sul tentativo insidioso di La Monica al 27′.

I padroni di casa allenati da mister Di Napoli replicano al 29′ con un colpo di tacco di Nocciolini ed al 45’+2′ con Sorrentino, entrambi neutralizzati dall’attento Marcone. Nel secondo tempo i costieri continuano a dare del filo da torcere ai gialloblu centrando un palo tramite l’iniziativa di Vitale intorno al 49′, raccogliendo un pallone che doveva essere destinato a Scala. Nell’ultima parte dell’incontro i tigrotti riescono a passare in vantaggio al 64′ grazie alla rete messa a segno da Nocciolini, autore di un colpo di testa vincente su assist dalla sinistra di Di Dio.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Leonardo Mastrodomenico, proveniente dalla sezione di Matera, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Sorrentino, Caldore e Berardocco da un lato, Vitale dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo primo turno di campionato permettono al Giugliano di salire a quota 3 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Sorrento non si muove, restando fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO SORRENTO: IL TABELLINO

Giugliano-Sorrento 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 64′ Nocciolini(G).

GIUGLIANO (3-5-2) – Baldi; Menna, Scognamiglio, Caldore; Rondinella, Labriola, Berardocco, Gladestony, Oyewale; Nocciolini, Sorrentino. A disp.: Russo, Manrrique, De Francesco, Virgilio, Vogiatzis, Giorgione, Aruta, Ciuferri, Oviszach, Di Dio, Grasso, De Sena, Stabile. All.: Di Napoli.

SORRENTO (4-3-3) – Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, Bonavolontà, Vitale; Scala, Martignago, Badje. A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Vitiello, Chiricallo, Fusco, Colombini, Di Somma, Messori, De Francesco, Caravaca, Kone, Petito, Capasso, Ravasio. All.: Maiuri.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico (sezione di Matera).

Ammoniti: 26′ Sorrentino(G); 26′ Vitale(S); 31′ Caldore(G); 44′ Berardocco(G).

