Video/ Giugliano Taranto (2-1) gol e highlights: Bernardotto completa la rimonta! (Serie C, 8 ottobre 2023)

Allo Stadio Alberto De Cristofaro il Giugliano supera in rimonta il Taranto per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo il ritmo del match è decisamente poco sostenuto ed i padroni di casa guidati dal tecnico Bertotto tentano di affacciarsi in zona offensiva al 17′ con una conclusione di Ovsizach deviata in calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani si vedono costretti a sostituire prematuramente Rondinella con Di Dio già al 30′ a causa di un infortunio.

Gli ospiti allenati da mister Lucarelli riescono a passare in vantaggio al 45’+3′ grazie alla rete messa a segno da Cianci insaccando la sfera dopo che Baldi gli aveva parato il calcio di rigore concesso per fallo di Caldore su Fabbro. Nel secondo tempo i gialloblu ricominciano alla grande trovando il gol del pareggio al 52′ per merito di De Sena, approfittando di una respinta corta, ma rischiando poi al 56′ sulla traversa centrata dal solito Cianci. Nell’ultima parte dell’incontro i Tigrotti completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Bernardotto, protagonista di una gran giocata su suggerimento di De Rosa.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Gladestony, Berman e Bernardotto da un lato, Zonta, Cianci e Samele dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Giugliano di portarsi a quota 8 nella classifica del girone C della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Taranto, rimasti fermi a 8 punti.

Giugliano-Taranto 2 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 45’+3′ Cianci(T); 52′ De Sena(G); 81′ Bernardotto(G).

GIUGLIANO (4-3-3) – Baldi; Rondinella, Berman, Caldore, Yabre; Ciuferri, Vogiatzis, Gladestony; Oviszach, Sorrentino, De Sena. Panchina: Russo, Manrrique, Etango, Menna, Scognamiglio, De Rosa, Bernardotto, Grasso, Aruta, De Francesco, Di Dio, Stabile, Nocciolini. All.: Bertotto.

TARANTO (3-4-1-2) – Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Zonta, Calvano, Panico; Bifulco; Fabbro, Cianci. Panchina: Loliva, Di Serio, Ferrara, De Santis, Riggio, Romano, Samele, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Mastromonaco, Kanoute, Orlando. All.: Capuano.

Arbitro: Dario Madonia (sezione di Palermo).

Ammoniti: 15′ Zonta(T); 29′ Gladestony(G); 51′ Cianci(T); 57′ Berman(G); 83′ Bernardotto(G); 90’+2′ Samele(T).

