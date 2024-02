Video Giugliano Virtus Francavilla (2-1) gol e highlights: segna Salvemini al 90′ (Serie C, 11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA (2-1): LA PARTITA

Suda sette camicie il Giugliano per aver ragione della Virtus Francavilla nel match vinto per 2-1 davanti al pubblico amico del “De Cristofaro”. Serve infatti una rete in extremis del neo entrato Salvemini ai campani per conquistare tre punti comunque meritati e continuare a inseguire il sogno play-off: la gara tra l’undici allenato da Valerio Bertotto e la formazione pugliese di Roberto Occhiuzzi sembrava indirizzata sin dall’inizio, quando Baldé sfruttava un errore in collaborazione tra Dutu e l’estremo difensore Branduani, insaccando facilmente (9′). Per quasi un’ora andava in scena una sfida mai noiosa ma priva di emozioni, in cui da segnalare ci sono solo i tre cartellini gialli estratti dal direttore di gara.

Stesso leitmotiv nella ripresa, dove ci si sarebbe aspettati una reazione dei biancocelesti: allora sono i cambi di Occhiuzzi a sparigliare le carte dato che, dal nulla, arrivava il gol del pareggio confezionato da due subentranti (cross di Macca e Neglia batteva Russo per l’1-1). Colpiti quando pensavano di aver addormentato il match, i gialloblù erano bravi a rispondere colpendo la traversa al 73′ con De Rosa: bisognava però aspettare il 90′ per il lampo di Salvemini, altro subentrante, bravo a sfruttare un’altra dormita degli ospiti e far esplodere il pubblico di casa. Un gol prezioso che consentiva al Giugliano di andare a quota 36 al nono posto, in zona play-off, mentre per la Virtus Francavilla un altro KO che la lasciava penultima a 21 punti con la Turris.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA (2-1): IL TABELLINO

GIUGLIANO: Russo, Yabre (44’st Oyewale), Romano, De Rosa, Valdesi, Caldore, De Sena (26’st Oviszach), Cargnellutti, Ibourahima (26’st Salvemini), Maselli (35’st Berardocco), Di Dio (1’st Ciuferri). A disposizione: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Grasso, Boccia. Allenatore: Valerio Bertotto.

VIRTUS FRANCVILLA: Branduani, De Marino, Gasbarro, Biondi (1’st Carella), Artistico, Polidori (14’st Neglia), Dutu, Agostinelli (1’st Macca), Risolo (30’st Laaribi), Ingrosso, Garofalo (20’st Di Marco). A disposizione: Carretta, Lucatelli, Contini, Nicoli, Accardi. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Ammoniti: Di Dio (G), Maselli (G), Ingrosso (V).

Reti: 9’pt Balde (G), 24’ st Neglia (V), 45’st Salvemini (G).

