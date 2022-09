Video/ Giugliano Viterbese (2-0) gol e highlights: vittoria all’esordio in Serie C!

VIDEO GIUGLIANO VITERBESE (2-0): PRIMA VITTORIA IN SERIE C

Una storica vittoria quella che il Giugliano ha portato a casa nella prima giornata di campionato, contro la Viterbese. La squadra campana, neopromossa in Serie C dopo aver vinto il campionato di Serie D lo scorso anno, ha ospitato al Partenio-Lombardi di Avellino i Leoni, ottenendo 3 punti storici che portano la firma di Piovaccari, con il gol siglato al 21′ del primo tempo, e di Gladestony in rete al 67′. Ko, dunque, i laziali, rimasti in 10 per tutto il secondo tempo vista l’espulsione di Mbaye al 45’+2.

VIDEO GIUGLIANO VITERBESE: LAZIALI KO

La sfida tra Giugliano e Viterbese regala una storica vittoria per i campani, promossi per la prima volta in Lega Pro nello scorso campionato. A partire meglio è la squadra laziale che prende un palo esterno dopo appena 2 minuti ma i padroni di casa riescono poi a salire e al 21′ arriva il gol del vantaggio con Piovaccari. Al 45’+2 arriva un rosso pesante ai danni di Mbaye, che lascia in 10 i Leoni. Al 67′ il raddoppio firmato Gladestony che però non ferma il Giugliano, che prova a calare il tris con Di Dio e Nocciolini sul finale. Finisce 2 a 0.

VIDEO GIUGLIANO VITERBESE (2-0): IL TABELLINO

Giugliano-Viterbese 2-0

Marcatori: 21′ Piovaccari, 67′ Gladestony

Espulsi: Mbaye (V)

Giugliano: Sassi, Felippe, Poziello, Salvemini, De Rosa, Piovaccari, Zullo, Gladestony, Biasiol, Rondinella, Di Dio. A disp. Viscovo, Tamir, D’Alessio, Ceparano, Rizzo, Oyewale, Iglio, Poziello, Belardo, Scanagatta, De Lucia, Gomez, Ghisolfi, Nocciolini. All. Tatomir.

Viterbese: Fumagalli, Volpicelli, Megelaitis, Mungo, Ricci, Polidori, Monteagudo, Andreis, Mbaye, Nesta, Marenco. A disp. Bisogno, Sorrini, Santoni, Vespa, Marotta, Semenzato, Riggio, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Aromatario. All. Filippi

