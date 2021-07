Video gol Bonucci in Italia-Inghilterra/ Euro 2020: rete dell’1 a 1 (Raiplay)

VIDEO ITALIA INGHILTERRA: IL GOL DI BONUCCI

Il video del gol di Leonardo Bonucci in Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2020, è destinato a rimbalzare via social, oltre che sui cellulari dei tantissimi tifosi italiani. Questo perché è una rete importantissima, quella dell’1 a 1. Dopo la doccia gelata al 2′ con il gol di Luke Shaw, nel secondo tempo è arrivata la risposta della Nazionale del ct Roberto Mancini. Un gol “fortuito”, rocambolesco nella dinamica dell’azione con cui gli azzurri sono riusciti a pareggiare. Ci hanno pensato i due difensori centrali con la collaborazione di Verratti. Al 67′ Insigne da corner trova Cristante che la prolunga per Verratti che di testa in tuffo prende il palo dopo il tocco di Pickford, nel frattempo Chiellini finisce a terra, invece Bonucci si avventa sul pallone e sulla ribattuta la spinge alle spalle del portiere inglese. Dopo la rete dell’1 a 1, già condivisa da Raiplay, Bonucci si è lasciato andare ad una intensa esultanza con i tifosi azzurri presenti allo stadio di Wembley. E non è mancato il consueto gesto del dito davanti alla bocca.

Leonardo Bonucci risponde così a Luke Shaw nella finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra. Un leone in campo, il difensore della Nazionale italiana ha fatto gol facendo leva su tutta la sua agilità. Con la mischia in area si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto dopo che il pallone è andato a sbattere contro il palo. Bonucci è stato, infatti, il più lesto di tutti a ribadire in rete il pallone prima che qualche avversario arrivasse in tempo a buttar via la palla. Rapace Bonucci.

VIDEO GOL BONUCCI IN ITALIA-INGHILTERRA: LA RETE DELL’1 A 1 (RAIPLAY)

