Video gol di Damsgaard in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Punizione e 1-0! (Raiplay)

VIDEO INGHILTERRA DANIMARCA: IL GOL DI DAMSGAARD

Il video del gol di Damsgaard in Inghilterra Danimarca ha gelato Wembley. Una punizione conquistata dai danesi che ha lasciato di stucco il pubblico inglese che ha affollato lo stadio londinese, pur essendo presente una folta rappresentanza dei tifosi della Danimarca. L’attaccante della Sampdoria, nel mirino di alcune importanti società col Milan in prima fila, ha sfoderato un vero e proprio capolavoro che ha lasciato di stucco Pickford. Una autentica prodezza che ha portato così in vantaggio la Danimarca a Wembley nonostante gli sfavori del pronostico alla vigilia della partita.

Diretta/ Inghilterra Danimarca (risultato 1-1) streaming video Rai: entra Grealish

Sulla interessante punizione dal limite fischiata dall’arbitro Makkelie a favore dei danesi si erano posizionati sul pallone Stryger Larsen e Damsgaard, due giocatori impegnati in Serie A. Ma la trasformazione di Damsgaard è stata assolutamente eccezionale, con il fantasista danese che ha lasciato partire una traiettoria fantastica, che dopo aver scavalcato la barriera si è insaccata sotto la traversa. Forse qualche responsabilità per Pickford visto che la traiettoria era parzialmente centrale ma la conclusione di Damsgaard è stata davvero straordinaria, con la Danimarca che si è presa il vantaggio a Wembley.

LEGGI ANCHE:

Video autogol di Kjaer in Inghilterra Danimarca Euro 2020/ Ecco l'1-1 (Raiplay)Le pagelle Inghilterra Danimarca/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Wembley

© RIPRODUZIONE RISERVATA