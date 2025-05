VIDEO GOL DOUE IN PSG INTER: DALL’ASSIST ALLA DOPPIETTA

Un assist, due gol e una standing ovation: è questo il bilancio di Doué, autore anche del terzo gol del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Inter. In realtà, il bilancio è molto più ricco, visto che nel momento in cui scriviamo la squadra transalpina è avanti di tre reti e, quindi, con le mani pronte per sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Al 63′, dunque, è arrivato il tris di Doué al culmine di una transizione rapidissima della squadra di Luis Enrique.

VIDEO GOL MAYULU PSG INTER 5-0/ Finale Champions: il 19enne per la "manita" all'Allianz Arena

VIDEO GOL DOUE IN PSG INTER: ANCHE LA STANDING OVATION

Vitinha ha spedito la palla sui piedi del giovane attaccante, che ha trafitto Sommer con un tiro implacabile, lasciandosi andare poi all’esultanza. Infatti, si è tolto la maglia e si è beccato pure l’ammonizione, ma era evidentemente incontenibile la gioia per il giocatore del PSG, visto che ha posto un sigillo importante su un risultato estremamente positivo all’Allianz Arena. Poi l’allenatore ha deciso che aveva assolto ai suoi doveri, quindi lo ha richiamato in panchina, regalandogli la standing ovation dei tifosi del Paris St Germain arrivati a Monaco di Baviera per sostenerli.

VIDEO GOL KVARATSKHELIA PSG INTER 4-0/ Finale Champions: l'ex Napoli firma il poker