VIDEO GOL HAKIMI IN PSG INTER DOPO 12 MINUTI

Il gol dell’ex apre le marcature della finale di Champions League tra PSG e Inter, perché al 12′ Hakimi porta in vantaggio la squadra di Luis Enrique. Ad orchestrare l’azione è stato Kvaratskhelia, che ha disegnato una traiettoria filtrante, beffando tre giocatori nerazzurri, per Doué, il quale ha raccolto il suggerimento e cercato il compagno di squadra Hakimi, tenuto in gioco da Dimarco. L’ex nerazzurro non ha dovuto fare altro che appoggiare la palla in porta, visto che si trovava davanti alla stessa, lasciato clamorosamente solo da Dimarco e Bastoni.

DIRETTA/ Psg Inter (risultato 3-0) video streaming Tv8: tris di Doué! (oggi 31 maggio 2025)

NIENTE FUORIGIOCO: DIMARCO TIENE IN GIOCO HAKIMI

Sommer non ha potuto far altro che sperare in un intervento del VAR per un eventuale fuorigioco, che però non c’era, visto che era proprio Dimarco a tenere in gioco tutti. Proprio Doué si è preso i suoi diritti, firmando il gol del raddoppio. Comunque, nessuna esultanza per Hakimi dopo il gol, proprio in virtù del suo passato nerazzurro. Peraltro, il marocchino aveva disegnato un minuto prima l’assist per Dembélé, il cui tiro di sinistro non ha avuto la stessa fortuna del suo destro da centro area.

Pagelle Psg Inter, finale Champions League/ I voti del primo tempo (oggi 31 maggio 2025)