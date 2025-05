VIDEO GOL KVARATSKHELIA IN PSG INTER: L’EX NAPOLI CALA IL POKER

Anche Kvaratskhelia si è aggiunto alla lista dei marcatori della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’ex giocatore del Napoli ha firmato al 73′ il gol del 4 a 0, che di fatto ha spento ufficialmente le speranze dei nerazzurri, che si erano ridotte al lumicino dopo il terzo gol di Doue. Il georgiano si è reso protagonista di un’incursione che lo ha portato a tu per tu con Sommer, davanti al quale non ha potuto far altro che mettere la palla in rete per la quarta rete.

VIDEO GOL KVARATSKHELIA IN PSG INTER: LA MATURAZIONE

In realtà, Kvaratskhelia per tutta la partita si è messo a disposizione della squadra, anche a livello difensivo, in quelle poche occasioni in cui la squadra di Simone Inzaghi ha provato a spingersi in avanti. Dunque, il giocatore georgiano ha dimostrato anche maturità tattica, oltre che il suo ben noto talento che ha spinto il PSG ha farsi avanti nei mesi scorsi col Napoli per portarlo nella città della Tour Eiffel. Un investimento ripagato da buone prestazioni e gol, come quello nella partita più importante della stagione.

