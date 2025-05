VIDEO GOL MAYULU IN PSG INTER 5-0: LA MANITA NELLA FINALE DI CHAMPIONS

Nato nell’anno in cui l’Italia ha vinto i suoi ultimi Mondiali, Senny Mayulu è il giovane talento che ha messo l’ultima firma nel tabellino dei marcatori della finale di Champions League tra PSG e Inter. Il giovane centrocampista, entrato nel secondo tempo al posto di Fabian Ruiz, si è preso la scena nel finale di partita, quando ormai era già chiaro per i nerazzurri che sarebbe stato impossibile ribaltare la partita.

VIDEO GOL MAYULU IN PSG INTER 5-0: DALLA PANCHINA ALLA RETE

Infatti, mancavano tre minuti alla fine dei tempi regolamentari quando Barcola ha pescato il neoentrato, che ha messo il timbro su una vittoria che non solo regala la prima Champions League ai transalpini, ma anche una cocente umiliazione ai nerazzurri. Mayulu ha siglato la sua rete con un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra, indirizzando la palla nell’angolino in basso a sinistra. Anche in questo caso nulla da fare per Sommer, trafitto per la quinta volta.

