Video/ Gozzano Pontedera (2-2): highlights e gol. Doppietta di Fedato!

Il video di Gozzano Pontedera ci racconta il pareggio per 2-2 al triplice fischio finale nella 12^ giornata di Serie C. Il primo tempo inizia con le due squadre guardinghe, è il Gozzano a provare a prendere in mano l’iniziativa ma al 9′ i piemontesi hanno dovuto incassare l’ammonizione per Spina per simulazione. Il Pontedera attende di ripartire in contropiede, è comunque nella seconda metà della prima frazione di gioco che il match vive un importante accelerazione. Alla mezz’ora vantaggio del Gozzano con Fedato, che ribadisce in rete una conclusione di Tumminelli che era stata respinta dalla difesa. Già al 31′ però il Pontedera trova il pareggio con un colpo di testa di Barba, abile a inserirsi di testa su un cross dalla trequarti. Il gol regala nuova linfa ai toscani che chiudono in attacco il primo tempo, con Crespi bravo a salvare su De Cenco al 36′ mentre una conclusione dalla distanza di Pavan colpisce la traversa prima dell’intervallo. CLICCA QUI PER IL VIDEO GOZZANO PONTEDERA

VIDEO GOZZANO PONTEDERA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Gozzano riparte con Rolle in campo al posto di Gemelli. Il Pontedera continua a lavorare in fase offensiva e sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Semprini, poi nel Gozzano i neo entrati Bruzzaniti e Fasolo, con un colpo di testa di quest’ultimo, creano un’occasione. Ma nel finale si ripete, a ordine invertito, il copione del primo tempo. Segna per primo il Pontedera al 36′, con doppietta di Barba in gol di testa. Ma al 38′ anche Fedato fa doppietta, sempre di testa un un cross teso da calcio d’angolo di Rolle. Il colpo del ko ce l’hanno i piemontesi con un colpo di testa di Emiliano che finisce d’un soffio a lato, il match termina così con un 2-2 sostanzialmente giusto.

