Video/ Gran Canaria Virtus Bologna (100-80): gli highlights. Terzo KO per Scariolo!

VIDEO GRAN CANARIA VIRTUS BOLOGNA (100-80): LA SINTESI

All’Herbalife Gran Canaria Arena il Gran Canaria supera la Virtus Bologna per 100 ad 80. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati da coach Scariolo a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni ma i padroni di casa guidati da coach Fisac non si lasciano impressionare e ribaltano presto la situazione a loro favore.

I minuti scorrono sul cronometro e la partita resta completamente in equilibrio dato che le due compagini vanno al riposo pareggiando per 21 a 21. Gli italiani, migliori a rimbalzo a giudicare dall’11 a 6 complessivo, continuano a perdere qualche palla di troppo ma anche gli spagnoli cominciano a commettere diversi errori, 6 a 3, così come concedono pure alcune palle rubate, 2 a 3.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente con i gialloblu capaci addirittura di aumentare ulteriormente il distacco aggiudicandosi il terzo parziale per 24 a 20 e gli sforzi compiuti dalle Vu Nere non sono dunque sufficienti a quantomeno acciuffare la parità.

Nell’ultima parte dell’incontro la squadra di Las Palmas domina lasciando poco o nulla ai bolognesi che commettono troppi errori e si devono quindi arrendere ad uno schiacciante 20 a 15. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno della competizione continentale permette all’Herbalife Gran Canaria di registrare il 6-2 nella classifica del gruppo B dell’Eurocup mentre la sconfitta costa il 5-3 alla Virtus Bologna.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Gran Canaria abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dalla miglior precisione al tiro finale, ovvero il 53.6% contro il 47.5%, dato questo supportato specialmente dal 22 a 14 nei tiri da due realizzati. Parità nei rimbalzi, 33 per parte con 9 pari in attacco e 24 pari in difesa, ma gli spagnoli hanno gestito meglio il possesso rispetto agli italiani: 9 a 18 le palle perse, 11 a 7 quelle rubate.

I migliori marcatori assoluti della serata sono stati il numero 31 D. Ennis da una parte ed il numero 34 K. Weems dall’altra grazie ai 17 punti siglati per le loro rispettive compagini. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, le due squadre sono state egualmente scorrette come sottolineato dal 21 pari nei falli personali.

IL TABELLINO

GRAN CANARIA – Brussino, Diop, Kramer, Shurna, Slaughter. Panchina: Diop, Ennis, Garcia, Lopez, Perez, Salvo, Stevic. Coach: Fisac.

VIRTUS BOLOGNA – Alibegovic, Jaiteh, Pajola, Teodosic, Weems. Panchina: Alexander, Belinelli, Ceron, Ruzzier, Tessitori. Coach: Scariolo.

VIDEO GRAN CANARIA VIRTUS BOLOGNA, HIGHLIGHTS





