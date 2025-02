Willie Peyote ha sorpreso tutti a Sanremo 2025 con il testo Grazie ma no Grazie, canzone che ha un significato tanto semplice quanto complesso per la società di oggi. Si è presentato sul palco in modo sicuro, osando qualcosa di nuovo e distaccandosi dai classici temi sanremesi per affrontare una sorta di questione sociale intorno alla parola “grazie”. Come vedremo anche nel suo video ufficiale di YouTube, Willie Peyote si riconferma un artista a tutto tondo.

Marta Donà, chi è la manager di Sanremo/ Le ultime 4 edizioni vinte con La Tarma records: dai Maneskin a Olly

La critica social lo ha definito come il “testo più politico” di questo Sanremo 2025 e in effetti non è difficile da credere. Di cosa parla? Della forza di dire di no. “In realtà il tema siamo noi, l’Italia in generale però presa con uno spirito ironico“, spiega il rapper torinese nell’intervista di RaiPlay, lasciando intendere di aver scritto una canzone azzeccata al nostro periodo storico, andando a “bacchettare” in qualche modo le fazioni più conservatrici.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Il testo Grazie ma no Grazie racconta di tutte quelle situazioni in cui si vorrebbe dire di no, ma spesso non si ha il coraggio di farlo. Insomma, Willie Peyote ha puntato sulla rivoluzione delle parole, tema per nulla scontato a Sanremo.

Video ufficiale Grazie ma no Grazie di Willie Peyote e significato testo: il coraggio di dire di no

Willie Peyote ha pubblicato un video di Grazie ma no Grazie fuori dagli schemi, distinguendosi da tutti gli altri cantanti. Su YouTube si vede tutta la cura e la sua forza rivoluzionaria anche nelle riprese, girate con una telecamera analogica.

Pochi semplici soggetti e una nitidezza altissima per un video iconico in pieno stile Willie Peyote. Vediamo uno scuolabus, una suora, una strada un po’ ammaccata e alcune scene di vita quotidiana. Un tentativo ben riuscito di creare immagini ad alto impatto emotivo con poco a disposizione. Ottima la scelta dei colori, che riportano subito ai filmati d’epoca con qualche aggiunta di trasgressione.

Olly, chi è il vincitore di Sanremo 2025? La dedica ai fan su Instagram e la foto ironica/ "Grazie a tutti"