Video/ Grecia Olanda (0-1) gol e highlights: Van Dijk la decide (Euro 2024 16 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GRECIA OLANDA: LA SINTESI

Vittoria fondamentale per l’Olanda nel gruppo B. Gli Orange superano di misura la Grecia la termine di un match combattuto e volano a quota dodici punti, al secondo posto del girone comandato dalla Francia. Il primo squillo è dei greci con la punizione calciata da Bakasetas che non crea problemi all’Olanda. Al 13′ i primi ammoniti del match: si tratta di Kourbelis e Geertruida. Un minuto più tardi ancora Grecia pericolosa ma il colpo di testa di Mavropanos viene respinto senza troppi problemi. Al 21′ squillo olandese con Reijnders ma la sua conclusione viene respinta. Pochi minuti più tardi l’occasione più ghiotta per gli Orange visto che Van Dijk viene atterrato in area di rigore e il direttore di gara assegna il penalty. Dagli undici metri, però, Weghorst si lascia ipnotizzare e fallisce l’occasione.

La prima occasione della ripresa è per gli Orange con Bergwijn, la sua conclusione viene parata. Sul fronte opposto è Ioannidis a spaventare la retroguardia ospite senza fortuna. Al quarto d’ora Fountas sostituisce Bakasetas, Bouchalakis rileva Kourbelis mentre Siopis prende il posto di Koulierakis. Più vivace la formazione greca con Mantalos che sfiora il gran gol con un tiro a giro da fuori area. Negli ultimi minuti succede di tutto: prima la Grecia sfiora il vantaggio con Ioannidis, il suo colpo di testa finisce fuori. Poi l’Olanda conquista un penalty per l’atterramento di Dumfries: questa volta dal dischetto si presenta Van Dijk che non sbaglia.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GRECIA OLANDA: IL TABELLINO

GRECIA: Vlachodimos O., Rota L., Mavropanos K., Retsos P., Koulierakis K. (dal 16′ st Siopis M.), Bakasetas A. (dal 15′ st Fountas T.), Kourbelis D. (dal 15′ st Bouchalakis A.), Mantalos P. (dal 36′ st Pavlidis V.), Masouras G. (dal 32′ st Giakoumakis G.), Ioannidis F., Tsimikas. A disposizione: Dioudis S., Paschalakis A., Chatzigiovanis A., Giannoulis D., Goutas D., Konstantelias G., Pelkas D. Allenatore: Poyet

OLANDA: Verbruggen B., Geertruida L. (dal 1′ st Malen D.), van Dijk V., Ake N., Dumfries D., Wieffer M. (dal 36′ st De Roon M.), Reijnders T., Hartman Q. (dal 29′ st van de Ven M.), Simons X. (dal 17′ st Veerman J.), Weghorst W. (dal 17′ st Brobbey B.), Bergwijn. A disposizione: Noppert A., Olij N., Blind D., de Vrij S., Frimpong J., Maatsen I., Stengs C. Allenatore: Koeman

Reti: 45’+3 st van Dijk

Espulso: 45’+10 st Poyet G. (Grecia).

Ammoniti: Kourbelis D. (Grecia), Mantalos P. (Grecia), Retsos P. (Grecia), Pavlidis V. (Grecia), Geertruida L. (Olanda), Simons (Olanda).