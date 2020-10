Video/ Grosseto Pro Vercelli (1-2): highlights e gol. Successo biancoscudato!

Allo Stadio Carlo Zecchini la Pro Vercelli supera in trasferta il Grosseto per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano volersi affrontare subito a viso scoperto, combattendo a centrocampo nel tentativo di trovare il varco giusto per scardinare le rispettive difese avversarie. I padroni di casa allenati da mister Magrini si rendono tuttavia realmente pericolosi per primi intorno all’8′ con il traversone rasoterra di Galligani deviato in calcio d’angolo e poi al 9′ con Boccardi, che non riesce a ricevere per colpa dell’uscita del portiere Saro. Gli ospiti replicano al 10′ tramite lo spunto di Emmanuello, bloccato senza troppi problemi da Barosi. Dopo un paio di giocate provate dai toscani, sono i piemontesi a suonare la carica per merito delle iniziative di Comi, pericoloso sia al 12′ che al quarto d’ora, mentre Barosi si ritrova poi costretto ad evitare il peggio sul tiro-cross di Blaze del 16′. I biancocrociati continuano a crescere spingendo con Rolando ed Emmanuello ma è Zerbin a spezzare l’equilibrio portando in vantaggio i suoi intorno al 28′, ribadendo in rete il tiro di Comi respinto corto dal portiere Barosi. Nell’ultima parte del primo tempo, a causa dei soliti Comi, Zerbin ed Emmanuello, le cose non migliorano per i toscani ed il tecnico Magrini decide di rimpiazzare Pedrini con Sersanti già al 36′ per dare una scossa ai suoi ed è proprio il neo entrato a spedire largo con un colpo di testa al 40′.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i toscani sembrano partire bene avendo trovato lo spirito giusto per cercare di rimontare ed infatti è Polidori a sfiorare il possibile pareggio intorno al 49′, trovando la deviazione di Saro in calcio d’angolo. Gli ospiti non si lasciano impressionare dall’atteggiamento mostrato dai rivali di giornata e realizzano la rete del raddoppio verso il 53′ per merito di Rolando, autore di una conclusione perfetta direttamente su calcio di punizione. I Grifoni rispondono al 56′ con il gol mancato di Sersanti e riescono invece ad accorciare le distanze a caccia dell’equilibrio iniziale per merito della rete firmata da Gorelli, bravo a segnare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nell’ultima parte della sfida, Padovan sfiora il raddoppio all’86’ e Saro evita il pareggio avversario sull’iniziativa di Pierangeli pochi secondi dopo. Inutile pure il tiro alto di Moscati al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Polidori e Sersanti da un lato, De Marino, Blaze, Bruzzaniti, Emmanuello, Padovan ed Auriletto dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quinta giornata di campionato permettono alla Pro Vercelli di salire a quota 10 nella classifica del girone A di Serie C scavalcando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata del Grosseto, rimasti appunto fermi a 9 punti.

IL TABELLINO

Grosseto-Pro Vercelli 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 28′ Zerbin(P); 53′ Rolando(P); 59′ Gorelli(G).

GROSSETO (4-3-1-2) – Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo; Kraja, Vrdoljak, Sicurella; Pedrini; Galligani, Boccardi. A disp.: Antonino, Fomov, Cretella, Pierangioli, Fratini, Moscati, Campeol, Manicone, Russo, Kalaj, Bertoli, Sersanti. All.: Magrini.

PRO VERCELLI (3-5-2) – Saro, Auriletto, Masi, De Marino; Blaze, Nielsen, Emmanuello, Bruzzaniti; Rolando, Comi, Zerbin. A disp.: Tintori, Rodio, Graziano, Romairone, Della Morte, Borello, Padovan, Clemente, Hristov, Erradi, Secondo, Carosso. All.: Modesto.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 20′ De Marino(P); 22′ Polidori(G); 66′ Sersanti(G); 69′ Blaze(P); 72′ Bruzzaniti(P); 74′ Emmanuello(P); 80′ Padovan(P); 83′ Auriletto(P).

