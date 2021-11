Video/ Gubbio Ancona Matelica (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

VIDEO GUBBIO ANCONA MATELICA 1-1: PRIMO TEMPO

Termina 1-1 Gubbio Ancona Matelica. Nella partita valevole per la 16^ giornata del girone B di Serie C, le due squadre si dividono la posta, pareggiando con un gol a testa, come possiamo vedere nel video degli highlights. Il Gubbio rialza parzialmente la testa, dopo la sconfitta dello scorso turno conseguita in casa della Viterbese. Con questo punto, gli umbri vanno a 20 punti in classifica, occupando la dodicesima posizione, a ridosso della zona playoff. Continua a restare a secco di vittorie l’Ancona Matelica, con i tre punti che mancano dallo scorso 16 ottobre, nel successo contro il Montevarchi. I marchigiani restano comunque in zona playoff con 22 punti. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Il primo tempo si apre con ritmi alti, entrambe le compagini giocano a viso aperto, rendendosi pericolose. Al 6′ è l’Ancona a provarci. Masetti conclude potentemente dal limite dell’area, trovando la risposta di Ghidotti. Al 10′ arriva la reazione del Gubbio. Spalluto scatta sul filo del fuorigioco, e in uno contro uno con Avella lo colpisce in pieno, con la palla che carambola in corner. Al 12′ torna a farsi vedere l’Ancona. Sereni conclude in maniera insidiosa, ma Ghidotti con una grande parata salva i compagni. Nella seconda parte di frazione, il Gubbio prova a prendere il sopravvento sulla squadra avversaria, provano più volte a colpire con le conclusioni dalla distanza. I tiri di Arena, Cittadino e Bulevardi hanno poca fortuna e il primo tempo si conclude a reti bianche, 0-0.

VIDEO GUBBIO ANCONA MATELICA 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Gubbio continua a vivere di un momento positivo, ma la prima conclusione della ripresa è dell’Ancona al 50′. Conclusione da calcio di punizione di Iotti che si stampa sulla traversa. Il pericolo corso fa svegliare il Gubbio, che al 51′ riesce a portarsi in vantaggio. Cross teso di Aurelio su cui si avventa Spalluto, che con un colpo secco di testa la gira in rete battendo Avella, è il gol che vale l’1-0.

L’Ancona però non ci sta, e al 56′ conquista un calcio di rigore per spinta di Aurelio su D’Eramo. Sul dischetto va Iotti che calcia debolmente, quindi Ghidotti blocca la conclusione, facendo restare il Gubbio in vantaggio. I padroni di casa provano quindi a chiuderla al 61′. Malaccari serve Arena che calcia di poco a lato. Al 65′ l’Ancona riesce a pareggiare. Sventagliata di Iannoni, sponda di Rolfini per l’accorrente Faggioli che fulmina Ghidotti, è 1-1. L’Ancona prova l’assalto finale, ma non riesce a creare veri pericoli. La partita si chiude in parità.

VIDEO GUBBIO ANCONA MATELICA: IL TABELLINO

RETI: 51′ Spalluto (G), 65′ Faggioli (A).

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Formiconi, Bonini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi (41st Lamanna); Arena (25st Sainz), Spalluto (32st Sarau), Fantacci (25st Doudou). All. Torrente.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Maurizii (43st Di Renzo); D’Eramo (33st Del Sole), Gasperi (43st Papa), Iannoni; Rolfini (33st Moretti), Faggioli, Sereni (33st Bianconi). All. Colavitto.

