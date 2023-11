Video/ Gubbio Cesena (1-1) gol e highlights: Adamo risponde a Di Massimo (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO CESENA: LA SINTESI

Gubbio e Cesena si dividono la posta in palio con la compagine romagnola in dieci per gran parte del match. . Si ferma Signorini, vediamo se riuscirà a proseguire. Espulso Corazza! Dopo appena sette minuti di gara il Cesena resta in dieci uomini! Mercati da lontano non trova la porta. Di Massimo! La sblocca il Gubbio! Morelli crossa e trova in area Di Massimo, controllo e tiro che supera Pisseri. Ciofi crossa dalla destra, Kargbo ci prova di testa ma non centra la porta di poco. Spina, da solo in area, prende il palo! Adamo! La riprende il Cesena! Kargbo per Adamo che supera Vettorel con lo scavetto. Termina la prima frazione.

Silvestri ci prova di testa, blocca senza problemi Vettorel. Gubbio che continua ad attaccare con il Cesena che è ridotto in dieci dalla prima frazione di gara. Ci prova Udoh che viene chiuso prima di entrare in area. Shpendi da fuori area, Vettorel la blocca senza problemi. Spina da fuori area, palla ancora alta. Quindici minuti alla fine, match sempre in parità. Cesena che si difende bene, il Gubbio è in grandissima difficoltà. Ogunseye difende la sfera, tiene il Cesena. Termina il match.

IL TABELLINO DI GUBBIO CESENA

GUBBIO (3-4-1-2): Vettorel; Tozzuolo, Signorini (34′ st Pirrello), Mercadante; Morelli (34′ st Frey), Mercati, Bulevardi (24′ st Rosaia), Dimarco (18′ st Corsinelli); Spina; Di Massimo, Udoh (34′ st Montevago). A disp.: Stacchiotti, Greco, Guerrini, Brogni, Casolari, Di Gianni. All.: Braglia

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi (1′ st Pieraccini), Prestia, Silvestri; Adamo (29′ st Pierozzi), De Rose, Francesconi, Donnarumma; Bumbu (19′ pt Shpendi (29′ st Ogunseye)); Kargbo, Corazza. A disp.: Siano, Veliaj, Pitti, Chiarello, Berti, David, Giovannini. All.: Toscano

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale: Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

RETI: 16′ pt Di Massimo (G), 38′ pt Adamo (C)

NOTE: Espulso Corazza (C). Ammoniti Bulevardi (G), Mercati (G), Dimarco (G)

