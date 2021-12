Video/ Gubbio Cesena (4-1): highlights e gol. Fantacci chiude il match al 94′!

VIDEO GUBBIO-CESENA (4-1): LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio supera il Cesena per 4 a 1. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Viali a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con Pierini al 3′, seguito dal colpo di testa di Mulè, ed al 7′, ben contrastato dal portiere avversario Ghidotti.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri sono costretti ad effettuare una sostituzione prematura rimpiazzando Mulè con Pogliano già al 13′, esattamente come succede poi ai padroni di casa guidati da mister Torrente quando sostituiscono D’Amico con Fantacci per infortunio al 32′. Intanto il portiere di casa Ghidotti tiene a bada le iniziative avversarie.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo gli eugubini ripartono alla grande riuscendo pure a passare in vantaggio intorno al 49′ grazie alla rete messa a segno dal subentrato Sainz Maza, capitalizzando il suggerimento offertogli dal suo compagno Cittadino. Nell’ultima parte dell’incontro Pierini riapre il match firmando un gol al 57′ reso poi vano dal raddoppio di Spalluto del 72′ e dal tris definitivo di Cittadino all’80’.

Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Petrella, proveniente dalla sezione di Viterbo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Cittadino, Spalluto, Sainz Maza e Ghidotti da un lato, Ciofi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 29 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Cesena non si muove, rimanendo fermo con i suoi 39 punti.

IL TABELLINO

Gubbio-Cesena 4 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Sainz Maza(G); 57′ Pierini(C); 72′ Spalluto(G); 86′ Cittadino(G); 90’+4′ Fantacci(G).

GUBBIO (3-4-1-2) – Ghidotti; Migliorini, Redolfi, Signorini; Oukhadda, Malaccari, Cittadino, Aurelio; Arena; Spalluto, D’Amico. A disp.: 22 Meneghetti, 12 Elisei, 2 Formiconi, 4 Bonini, 20 Sainz Maza, 25 Lamanna, 17 Francofonte, 7 Fantacci, 99 Mangni. Allenatore: Vincenzo Torrente.

CESENA (4-3-2-1) – Nardi; Candela, Mulè, Ciofi, Favale; Missiroli, Steffè, Ardizzone; Zecca, Pierini; Bortolussi. A disp.: 22 Benedettini, 1 Fabbri, 19 Adamoli, 27 Gonnelli, 28 Pogliano, 79 Yabre, 98 Lepri, 11 Munari, 17 Nannelli, 14 Berti, 44 C. Shpendi, 99 Tonin. Allenatore: William Viali.

Arbitro: Petrella (sezione di Viterbo).

Ammoniti: 44′ Ciofi(C); 45’+3′ Cittadino(G); 73′ Spalluto(G); 79′ Sainz Maza(G); 90′ Ghidotti(G).

