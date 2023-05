Video/ Gubbio Entella (2-0) gol e highlights: Bulevardi-Di Stefano per la vittoria!

VIDEO GUBBIO ENTELLA: GOL E HIGHLIGHTS. UMBRI VITTORIOSI!

Video Gubbio Entella che presenta un primo tempo senza troppe emozioni. L’unico cartellino giallo estratto dal direttore di gara è quello per Signorini, un giocatore del Gubbio tra l’altro risultava essere diffidato, salterà dunque la prossima partita di ritorno contro i liguri di mister Volpe. Le occasioni non sono molte, tra i più attivi c’è sicuramente Di Stefano che cerca di duettare con i compagni nel tentativo di scardinare diversi avversari, senza però riuscirci. Il primo tempo finisce con il risultato di parità ma il secondo tempo a presentare diversi cambiamenti.

Secondo tempo che si apre con la rete di Bulevardi, il giocatore è il più veloce di tutti a respingere il pallone in porta dopo la conclusione tentata da Di Stefano e parata dall’estremo difensore ligure Borra. Di Stefano che è andato dunque vicino al goal nella percento occasione ma passano appena 120 secondi e anche lui può risultare dopo essere riuscito a timbrare il cartellino. Gubbio che dopo aver trovato due goal, però, rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Morelli. Non accade nulla nell’ultima frazione di secondo tempo: Gubbio vince in casa contro la formazione di Volpe.

VIDEO GUBBIO ENTELLA: IL TABELLINO

GUBBIO: Corsinelli F., Toscano M., Vazquez F., Semeraro F., Vitale G., Di Gennaro R. (Portiere), Portanova D., Signorini A., Bonini F., Morelli G., Rosaia G. (dal 30′ st Vitale G.), Bulevardi D. (dal 23′ st Toscano M.), Bonta F., Nicolao G. (dal 29′ st Semeraro F.), Spina M. (dal 17′ st Corsinelli F.), Di Stefano L. (dal 24′ st Vazquez F.). A disposizione: Arras D., Dutu E., Greco S. (Portiere), Meneghetti M. (Portiere), Tazzer M.

ENTELLA: Clemenza L., Merkaj S., Meazzi L., Tascone S., Zappella D., Borra D. (Portiere), Parodi L., Sadiki K. (dal 14′ st Clemenza L.), Chiosa M., Tomaselli G., Corbari A. (dal 28′ st Tascone S.), Rada A. (dal 27′ st Meazzi L.), Ramirez G., Favale G. (dal 40′ st Zappella D.), Zamparo L., Faggioli A. (dal 14′ st Merkaj S.). A disposizione: Banfi E., De Lucia V. (Portiere), Giammaresi M., Manzi C., Morosini L., Paolucci A., Reali S., Siatounis A.

Reti: al 7′ st Bulevardi D. (Gubbio) , al 9′ st Di Stefano L. (Gubbio) .

Ammonizioni: al 27′ pt Signorini A. (Gubbio) al 41′ st Tascone S. (Entella).

Espulsioni: al 12′ st Morelli G. (Gubbio).

