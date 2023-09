Video/ Gubbio Fermana (0-0) gol e highlights: un punto a testa (Serie C girone B)

VIDEO GUBBIO FERMANA (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa per Gubbio e Fermana, che si spartiscono la posta in palio al termine di questa gara valida per la terza giornata del Girone B, del campionato di Serie C. Allo stadio Pietro Barbetti, gli ospiti partono forte ma la partita ben presto si stabilisce su un equilibrio durato per gli interi 90 minuti di gioco. Poche emozioni, ritmi blandi ed intensità bassissima, che hanno contribuito alla quasi assenza di occasioni nitide da rete, create dalle due formazioni in campo. Tanti falli a centrocampo, duelli e poca scorrevolezza nelle trame mostrate dalle due squadre, che faticano a presentarsi nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Nel secondo tempo ancora una volta migliore l’approccio della Fermana, con Giandonato che al 52esimo sfiora l’eurogol grazie ad una strepitosa conclusione di destro, che va a centimetri dalla traversa. Bisogna aspettare fino al 70esimo per trovare una reazione del Gubbio: Dimarco offre un cioccolatino al nuovo acquisto Montevago, ma l’attaccante della Sampdoria angola troppo alla destra di Borghetto. Palla decisamente larga. Nel finale meglio la formazione umbra, con Montevago cercato tantissimo in mezzo all’area di rigore, ma spesso il servizio dei compagni non è stato di qualità, risultando impreciso.

VIDEO GUBBIO FERMANA (0-0): TABELLINO

GUBBIO: Vettorel T., Pirrello R., Signorini A., Mercadante M., Frey D., Bulevardi D. (dal 22′ st Di Massimo A.), Mercati A. (dal 33′ st Casolari F.), Chierico L. (dal 22′ st Rosaia G.), Spina M., Galeandro A. (dal 7′ st Dimarco C.), Udoh P. (dal 1′ st Montevago D.). A disposizione: Greco S., Corsinelli F., Di Gianni V., Morelli G., Portanova D., Tozzuolo A.

FERMANA: Borghetto N., Spedalieri J., Padella E., Calderoni M., Laverone L., Giandonato M., Fontana T. (dal 45′ st Vessella M.), Pistolesi F. (dal 1′ st Santi P.), Misuraca G., Semprini M. (dal 20′ st Montini M.), Curatolo D. (dal 19′ st Grassi L.). A disposizione: Furlanetto A., Mancini A., Benkhalqui M. O., Biral N., Eleuteri A., Esposito C., Fort F., Palmucci S., Scorza C., Tilli R.

Reti: –

Ammonizioni: al 10′ pt Spina M. (Gubbio), al 37′ pt Pirrello R. (Gubbio) al 28′ pt Padella E. (Fermana), al 39′ pt Misuraca G. (Fermana), al 4′ st Fontana T. (Fermana), al 42′ st Calderoni M. (Fermana).















