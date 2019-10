Video/ Gubbio Imolese (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Barbetti

Gubbio e Imolese dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Cesaretti e Boccardi. Come si vede nel video di Gubbio Imolese, il club umbro la sblocca al primo minuto di gara. Il centravanti Cesaretti come un falco su una palla vagante dopo un tiro di Tavernelli respinto dal palo. La compagine ospite prova a reagire ma non riesce a costruire qualcosa di incisivo. Bacchetti ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di De Silvestro, la sua inzuccata non è precisa e sfila sul fondo. Il Gubbio sfiora più volte il raddoppio ma l’Imolese riesce comunque a tenere bene in campo.

IL SECONDO TEMPO

La prima frazione termina con i padroni di casa avanti. A metà ripresa di gioco arriva il calcio di rigore a favore dell’Imolese. Boccardi si presenta sul dischetto e non sbaglia, pari meritato. Lakti scaglia un tiro insidioso, per poco non trova un bel gol. L’Imolese difende a denti stretti un pareggio prezioso im casa del Gubbio. Bangu scaglia un tiro che termina abbondantemente fuori dallo specchio della porta creando l’ultima occasione da rete. Termina con un pari giusto tra due compagini che prima del match presentavano numeri molto simili. Il Gubbio, con la rete di stasera, ha toccato quota 9 reti, l’Imolese appena 6. I gol subiti dalle due squadre sono saliti a 17 per il Gubbio e 13 per l’Imolese. Un pareggio che quindi non serve tanto a due compagini che devono registrare entrambe le fasi. Gli attacchi continuano a faticare tanto.

