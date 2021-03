Video/ Gubbio Matelica (3-0): highlights e gol. Gli umbri centrano la top 10

VIDEO GUBBIO-MATELICA (3-0): LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio supera il Matelica per 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Colavitto a cercare di avanzare pericolosamente in zona offensiva senza però riuscire a trovare il varco giusto per colpire. I padroni di casa guidati dal tecnico Torrente rispondono al 9′ tramite la conclusione deviata in calcio d’angolo di Hamlili. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu provano a spezzare l’equilibrio intorno al 19′ con un tentativo di Sainz Maza, bloccato facilmente da Cardinali che però si supera al 25′ sul colpo di testa di Juanito Gomez, parato appunto in calcio d’angolo. I biancorossi suonano la carica al 29′ con un tiro di Calcagni respinto da Zamarion ma sono i Lupi a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Pellegrini, liberandosi in mezzo alla difesa avversaria al 34′. Nel finale del primo tempo Volpicelli al 40′ e Balestreto al 41′ vanno a caccia del pareggio sebbene sia invece Pellegrini a completare la doppietta personale al 42′, capitalizzando una bella ripartenza.

DIRETTA/ Giana Erminio Renate video streaming tv: il derby ha ben 13 precedenti

Nel secondo tempo i marchigiani cominciano bene colpendo su testa da calcio d’angolo con il capitano De Santis, trovando però in ogni caso la parata di Zamarion al 47′. Il tris del Gubbio porta la firma di Juanito Gomez al 65′, sfruttando il suggerimento di Sainz Maza con un preciso colpo di testa. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti provano a siglare almeno una rete con gli spunti di Volpicelli e di Brodo ma rischiano di subire anzi il poker da parte di Pellegrini al 73′. Sotto l‘aspetto disciplinare, l’arbitro Samuele Andreano, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Signorini e Megelaitis da un lato, Tofanari dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 44 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Matelica non si muove, rimanendo fermo con i suoi 49 punti.

Diretta/ Fano Vis Pesaro (Serie C) streaming video tv: derby marchigiano

IL TABELLINO

Gubbio-Matelica 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 34′, 42′ Pellegrini(G); 65′ Gomez(G).

GUBBIO (4-3-1-2) – Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Hamlili, Megelaitis, Oukhadda; Sainz Maza; Pellegrini, Gomez. A disp.: Savelloni, Cinaglia, Ingrosso, Sorbelli, Malaccari, Sdaigui, Fedato, De Silvestro. All.: Vincenzo Torrente.

MATELICA (4-3-3) – Cardinali; Tofanari, Magri, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Leonetti. A disp.: Vitali, Martorel, Fracassini, Zigrossi, Barbarossa, Mbaye, Bordo, Alberti, Franchi. All.: Gianluca Colavitto.

DIRETTA MANTOVA FERALPISALO'/ Video streaming tv: sette i precedenti del derby

Arbitro: Samuele Andreano (sezione di Prato).

Ammoniti: 8′ Signorini(G); 13′ Megelaitis(G); 45’+2′ Tofanari(M).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GUBBIO MATELICA

LEGGI ANCHE:

Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Frosinone Brescia (0-1): highlights e gol. Decide tutto Ndoj nel recuperoVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'

© RIPRODUZIONE RISERVATA