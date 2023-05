Video/ Gubbio Pontedera (1-1) gol e highlights: beffa all’88’ per i toscani (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO PONTEDERA (1-1): LA PARTITA

L’illusione, poi proprio in vista del traguardo la beffa: finisce 1-1 il match tra Gubbio e Pontedera e valevole per il 2° turno dei play-off del campionato di Serie C: un risultato che premia la formazione umbra padrona di casa in virtù del miglior piazzamento finale nella stagione regolare e che spezza i cuori dei tifosi toscani a soli due giri di orologio dal 90′. Pronti, via e a passare in vantaggio era proprio la formazione granata guidata da Max Canzi e obbligata a vincere: un fallo in area egubina valeva il penalty che Nicastro trasformava di potenza al minuto 13; la reazione dei rossoblu a dire il vero c’era ma l’undici di Piero Braglia non trovava mai il guizzo giusto, complice anche il gran pomeriggio del portiere ospite Siano.

Nella ripresa a sparigliare il leitmotiv ci pensava il secondo giallo rimediato dal toscano Peli: espulsione e Pontedera in 10 uomini dal minuto 49. Una mazzata per i granata che tuttavia tenevano bene il campo e quando erano in difficoltà ecco un altro miracolo di Siano su Di Stefano. Ci provava anche Vazquez al 72′ e, quando la porta ospite sembrava stregata, il neo entrato Semeraro pescava il jolly all’88’ facendo esplodere il pubblico del “Pietro Barbetti”: 1-1 e gol qualificazione a cui faceva seguito un maxi recupero e l’espulsione dalla panchina del rossoblu Ridolfi. Poi era festa per il Gubbio che attende di sapere il nome del prossimo avversario, mentre il Pontedera esce a testa alta dai play-off e con qualche rammarico tra gol subito nel finale e ripresa giocata interamente in inferiorità numerica…

VIDEO GUBBIO PONTEDERA (1-1): IL TABELLINO

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro, Bonini, Signorini, Redolfi (30′ st Semeraro), Corsinelli (30′ st Morelli), Toscano (21′ st Rosaia), Bonta (21′ st Bulevardi), Nicolao, Di Stefano, Spina, Vazquez. A disposizione: Greco, Meneghetti, Arras, Dutu, Tazzer, Vitale. Allenatore: Piero Braglia.

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano, Marcandalli (33′ st Shiba), Martinelli, Espeche, Peli, Ladinetti, Izzillo (33′ st Somma), Perretta, Catanese (1′ st Guidi), Ianesi (16′ st Cioffi), Nicastro (40′ st Mutton). A disposizione: Stancampiano, Vivoli, Benedetti, Bonfanti, De Ioannon, Di Bella, Goncalves, Sosa, Tripoli. Allenatore: Max Canzi.

Reti: 13′ pt Nicastro (Pontedera), 43′ st Semeraro (Gubbio).

Ammoniti: Bonini (Gubbio), Arras (Gubbio), Peli (Pontedera), Espeche (Pontedera), Izzillo (Pontedera), Somma (Pontedera).

Espulsioni: Peli (Pontedera), Redolfi (Gubbio).

