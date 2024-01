Video/ Gubbio Recanatese (3-1) gol e highlights: Sbaffo sigla il gol dell’ex (10 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO RECANATESE (3-1): LA PARTITA

Al Barbetti il Gubbio vince in scioltezza contro la Recanatese per tre reti ad uno. I padroni di casa volano in settima posizione a quota 30 punti mentre la Recanatese resta ferma a quota 23. Il match si decide nella prima frazione con i padroni di casa che siglano tre reti. Quacquarelli commette fallo in area su Casolari, il direttore di gara indica il dischetto. Chierico calcia e spiazza Meli. Ciherico è ancora protagonista con l’assist per Bernardotto che raddoppia. Nel finale di prima frazione Bernardotto serve Bumbu in area che cala il tris.

La Recanatese rientra in campo con piglio diverso. Da angolo colpo di testa vincente di Sbaffo che non lascia scampo a Vettorel, classico gol dell’ex. La Recanatese continua ad attaccare ma non riesce a superare la difesa dei padroni di casa. Nel prossimo turno il Gubbio affronterà l’Ancona al Barbetti. La Recanatese attende in casa la Juventus U23.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO RECANATESE (3-1): IL TABELLINO

GUBBIO: Vettorel T. (Portiere), Corsinelli F. (dal 45’+1 st Frey D.), Pirrello R., Tozzuolo A., Mercadante M., Mercati A., Casolari F., Chierico L. (dal 1′ st Rosaia G.), Bumbu J. (dal 13′ st Portanova D.), Spina M. (dal 13′ st Udoh P.), Bernardotto G. (dal 39′ st Montevago D.). A disposizione: Brogni G., Dimarco C., Greco S. (Portiere), Guerrini V., Morelli G., Signorini A.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Veltri A., Ferrante E., Longobardi G. (dal 17′ st Ferretti D.), Quacquarelli G. (dal 1′ st Peretti M.), Carpani G., Prisco A. (dal 38′ st Raparo M.), Morrone B., Pelamatti A. (dal 1′ st Lipari M.), Sbaffo A., Melchiorri F. (dal 1′ st Ahmetaj M.). A disposizione: Egharevba D., Mascolo N. (Portiere), Ricci L., Topa E.

Reti: al 8′ pt Chierico L. (Gubbio) , al 26′ pt Bernardotto G. (Gubbio) , al 45’+4 pt Bumbu J. (Gubbio) al 7′ st Sbaffo A. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 12′ pt Chierico L. (Gubbio), al 20′ pt Mercati A. (Gubbio), al 24′ st Vettorel T. (Gubbio) al 45’+2 st Sbaffo A. (Recanatese).

