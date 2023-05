Video/ Gubbio Recatenese (1-1) gol e highlights: pareggio amaro

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO RECATENESE: POCHE EMOZIONI

Iniziano i playoffs di Gubbio Recatenese, i padroni di casa hanno avuto subito un’ottima occasione con Vasquez che però al omento di tirare in porta viene bloccato da un ottimo intervento del difensore ospite. La gara in questi primi venti minuti è molto combattuta, nonostante ci si aspettasse un approccio più remissivo almeno nella prima fase di gioco. I padroni di casa però sanno bene che c’è bisogno di segnare altrimenti la gara di ritorno potrebbe riservare delle sorprese molto amare. La difesa del Recatenese non molla un colpo e sembra molto attenta nonostante l’assedio iniziale.

Diretta/ Gubbio Recanatese (risultato finale 1-1): pareggio!

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo tra Gubbio Recatenese, gara che si è messa in discesa per la squadra di casa dopo un ottimo goal che potremmo definire d’antologia: scarico della punta su Di Stefano che non ci pensa due volte a tirare di prima intenzione e trova cosi la rete del momentaneo vantaggio per il Gubbio. I tifosi marchigiani certo non saranno contenti poiché qualche minuto prima era stato annullato un goal per posizione di fuorigioco ad Alfieri, la botta psicologica deve essere stata tosta poiché la Recanatese non è più riuscita a creare un’occasione da goal che sia una, però avranno tutto il secondo tempo per riprovarci.

Video/ Recanatese Ancona (4-0) gol e highlights: show giallorosso nel derby (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO RECATENESE, IL SECONDO TEMPO

Gubbio Recatenese, gara che ha alzato i giri del motore e infatti entrambe le squadre attaccano con più convinzione sfruttando il più possibile gli errori degli avversari. Ottimo fin qui il secondo tempo di Giampaolo, il giocatore riesce a trovare la rete del pareggio dopo un triangolo ben riuscito iniziato dal limite dell’area di rigore La squadra di casa ha più difficoltà rispetto al Recatenese, questo è da implicare sopratutto al ruolo delle fasce in questa partita, poiché sono gli unici corridoi che possono essere sfruttati. Il Gubbio però giocando con una difesa a tre e due esterni a tutta fascia, purtroppo mancano gli uomini alla quale appoggiare.

Video/ Pontedera Gubbio (1-1) gol e highlights: Guidi risponde ad Arena! (Serie C)

Gubbio Recatenese con due squadre che dopo aver segnato non sono più riuscite a portare il pallone in area per una azione pericolosa, infatti i giocatori in campo verso la fine hanno iniziato a boccheggiare poiché nessuna delle due si aspettava un ritmo cosi alto. Un’occasione è passata dai piedi di Giampaolo, però il giocatore italiano non è riuscito a trovare il suo secondo goal. L’errore è nato poiché l’attaccante si è fatto rimontare da un difensore dopo che ci ha messo molto per stoppare e sistemare il pallone sul piede forte, in alcuni casi converrebbe tirare di prima intenzione, ma Giampaolo non se l’è sentita di tirare subito.

VIDEO GOL GUBBIO RECANATESE, IL TABELLINO

RECANATESE: Fallani M., Carpani G. (dal 17′ st Stampete S.), Ferrante E., Foresta G. (dal 17′ st Raparo M.), Guadagni G., Longobardi G. (dal 1′ st Ferretti D.), Morrone B., Sbaffo A., Senigagliesi L., Somma F., Vona E. (dal 1′ st Peretti M.). A disposizione: Meli G., Amadio R., Ferretti D., Guidobaldi F., Marafini A., Marilungo G., Pacciardi F., Peretti M., Quacquarelli G., Raparo M., Stampete S.

GUBBIO: Di Gennaro R., Arras D. (dal 11′ st Vazquez F.), Bonini F., Bulevardi D. (dal 11′ st Rosaia G.), Di Stefano L., Dutu E., Morelli G. (dal 28′ st Tazzer M.), Redolfi A., Semeraro F., Spina M. (dal 12′ st Arena A.), Toscano M. (dal 30′ st Vitale G.). A disposizione: Greco S., Arena A., Buzzi F., Corsinelli F., Nicolao G., Portanova D., Rosaia G., Signorini A., Tazzer M., Vazquez F., Vitale G.

Reti: Di Stefano L. (Gubbio) , Giampaolo (Recanatese) .

Ammonizioni: al 35′ pt Guadagni G. (Recanatese), al 25′ st Raparo M. (Recanatese), al 32′ st Stampete S. (Recanatese) al 33′ pt Spina M. (Gubbio), al 42′ pt Bulevardi D. (Gubbio), al 23′ st Di Gennaro R. (Gubbio).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO RECATENESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA