Video/ Gubbio Sambenedettese (1-2): highlights, gol. Tre punti di peso per i rossoblu

VIDEO GUBBIO-SAMBENEDETTESE (1-2): LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti la Sambenedettese supera in trasferta ed in rimonta il Gubbio per 2 a 1 nonostate l’inferiorità numerica. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano giocare su ritmi abbastanza sostenuti e sono gli ospiti allenati dal tecnico Zironelli a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni conquistando un calcio d’angolo verso il 6′. I padroni di casa guidati da mister Torrente faticano a rispondere in maniera adeguata ed i rossoblu sfiorano il gol intorno al 15′, quando il colpo di testa di Cristini sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stato intercettato da Cucchietti tra i pali. I minuti scorrono sul cronometro e nonostante un buon avvio da parte della Samb, sono i Lupi a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Pasquato direttamente su calcio di punizione, favorito anche dall’errore commesso dal portiere Nobile sul calcio piazzato dalla distanza. I rivali di giornata replicano al 25′ con il tiro di Fazzi e con lo spunto al 35′ di Ruben Botta, il quale non centra il bersaglio dopo aver saltato Malaccari al 44′ prima che De Silvestro mancasse il possibile raddoppio al 42′.

Nel secondo tempo le cose sembrano presto complicarsi per gli umbri, costretti a rimpiazzare Signorini con Munoz a causa di un infortunio di natura muscolare già al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro la Sambenedettese rimane in inferiorità numerica dal 60′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da De Ciancio ma i marchigiani raggiungono comunque il pareggio al 69′ tramite l‘autorete firmata da Formiconi con la compartecipazione di Botta e completano poi addirittura la rimonta all’86’ per merito di D’Angelo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Pascarella, proveniente dalla sezione di Nocera Inferiore, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Ferrini, Malaccari e Cinaglia da un lato, De Ciancio, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e D’Ambrosio dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Sambenedettese di portarsi a quota 36 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Gubbio resta fermo con i suoi 23 punti.

IL TABELLINO

Gubbio-Sambenedettese 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ Pasquato(G); 69′ AUTO Formiconi(G); 86′ D’Angelo(S).

GUBBIO (4-2-3-1) – Cucchietti; Formiconi, Ugge, Signorini, Ferrini; Oukhadda, Malaccari; De Silvestro, Pasquato, Sainz-Maza; Gomez. A disp.: Zamarion, Elisei, Munoz, Migliorelli, Hamlili, Pellegrini, Serena, Cinaglia, Fedato. All.: Torrente.

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2) – Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Fazzi, De Ciancio, Angiulli, Trillò; Botta; Nocciolini, Lescano. A disp.: Laborda, Fusco, Biondi, Di Pasquale, D’Angelo, Liporace, Serafino, Mehmetaj, Bacio Terracino, Chacon, De Goicoechea. All.: Zironelli.

Arbitro: Mattia Pascarella (sezione di Nocera Inferiore).

Ammoniti: 28′ Ferrini(G); 47′, 60′ De Ciancio(S); 55′ D’Ambrosio(S); 72′ Malaccari(G); 80′ Cinaglia(G).

Espulsi: 60′ De Ciancio(S).

CLICCA QUI PER IL VIDEO GUBBIO SAMBENEDETTESE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA