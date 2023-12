Video/ Gubbio Spal (0-0) highlights: i legni fermano gli eugubini (Serie C, 2 dicembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS GUBBIO SPAL: SINTESI

Gubbio e Spal si dividono la posta in palio per un risultato che lascia entrambe le compagini con l’amaro in bocca. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Antenucci per Rabbi che entra in area ma non riesce a superare il portiere avversario! Ci prova il Gubbio, Peda allontana la sfera di testa in area. Dimarco in mezzo, ci arriva Corsinelli che colpisce la traversa! Maistro da fuori area, Vettorel para senza problemi. Di Massimo per Corsinelli, cross sbagliato. Spina calcia da fuori area, la sfera termina direttamente in fallo laterale. Termina la prima frazione di gioco.

Rosaia in mezzo, Peda respinge di testa. Azione personale di Di Massimo che arriva al limite dell’area e calcia, la sfera coglie la traversa! Dimarco prova da fuori area, blocca senza problemi Alfonso. Spina serve un gran pallone in area per Montevago, il centravanti spreca malamente! Maistro lascia il campo per infortunio, al suo posto c’è Parravicini. Di Massimo prova a sbloccarla, il tiro da fuori area termina fuori. Termina il match.

IL TABELLINO DI GUBBIO SPAL

GUBBIO: Vettorel T. (Portiere), Mercadante M., Signorini A., Tozzuolo A., Corsinelli F. (dal 30′ st Morelli G.), Rosaia G., Mercati A. (dal 25′ st Bulevardi D.), Di Massimo A., Dimarco C., Spina M., Udoh P. (dal 25′ st Montevago D.). A disposizione: Brogni G., Casolari F., Di Gianni V., Frey D., Greco S. (Portiere), Pirrello R., Portanova D.

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Bruscagin M. (dal 25′ st Fiordaliso A.), Peda P., Bassoli A., Celia R. (dal 25′ st Tripaldelli A.), Collodel R., Carraro M., Maistro F. (dal 41′ st Parravicini F.), Rao E. (dal 25′ st Orfei A.), Antenucci M. (dal 42′ st Valentini N.), Rabbi S.. A disposizione: Angeletti T., Bertini M., Del Favero M. (Portiere), Dumbravanu D., Meneghetti M. (Portiere), Puletto F., Saiani F., Serigne Deme

Ammonizioni: al 6′ st Corsinelli F. (Gubbio), al 15′ st Rosaia G. (Gubbio), al 45’+3 st Spina M. (Gubbio) al 20′ pt Carraro M. (Spal), al 29′ pt Rabbi S. (Spal).

