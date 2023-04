Video/ Gubbio Torres (2-2) gol e highlights: grande prova (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO TORRES, FINISCE IN PARITÀ

Andiamo a vedere video gol e highlights di Gubbio Torres: gara che si accende subito con un gol dopo un solo minuto di gioco grazie alla rete di Di Stefano. L’ala riesce ad entrare in area con una dormita colossale della difesa del Torres che purtroppo dopo sessanta secondi si è ritrovata a rincorrere. Per la fortuna per i tifosi ospiti ci pensa la garanzia Diakite. Entrato in area prende subito nell’uno contro uno un difensore e lo lascia a terra, arriva cosi davanti al portiere e con una calma olimpica mette a segno. La gara si gioca su ritmi folli e su un pressing a tutto campo che sicuramente andrà a favorire la squadra che riuscirà meglio a gestire gli errori e a farne il meno possibile. Parola d’ordine fino a questo momento: equilibrio, almeno fino alla seconda rete del Gubbio targata sempre Di Stefano.

Dopo un inizio di gara scoppiettante di Gubbio Torres, i ritmi si sono notevolmente abbassati e questo è da implicare soprattutto al fatto che nei primi venti minuti si è corso molto e questo ha stancato i giocatori, sia da una parte che dall’altra. Le difese infatti si sono abbassate con la speranza di concedere meno spazi agli attaccanti avversari. Spunto che avrebbe potuto pareggiare la gara quello di Urso, che prova un tiro da fuori che accarezza il palo esterno. Ora però il Torres dovrà giocare con un uomo in meno per il doppio giallo rimediato da Carminati in pochissimi minuti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO TORRES: SECONDO TEMPO CON POCHI TIRI E POCHE AZIONI

Gubbio Torres, gara che si sta spegnendo poiché le due squadre cercano di fare fallo. Ovviamente per due motivi diversi. Il Gubbio lo vuole fare per addormentare la partita, mentre il Torres che è rimasto in dieci è molto aggressivo e non riesce a concentrarsi a dovere. Purtroppo il cambio di modulo poi fa fatica ad entrare nella testa dei giocatori. Infatti con l’uscita di Scotto i calciatori fanno fatica a trovare un uomo alla quale appoggiarsi per difendere palla, forse per caratteristiche sarebbe stato meglio veder fuori Diakite. O comunque un giocatore che non avesse un peso del genere nella manovra della squadra ospite.

Termina Gubbio Torres, gara che si è spenta dopo che la squadra ospite è rimasta in dieci e quindi poco movimentata. Poche azioni e pochi tiri che hanno saputo impensierire i portieri, questo è da ricondurre soprattutto alla gestione della squadra di casa. Il Gubbio infatti ha lentamente ucciso il gioco con delle perdite di tempo abbastanza plateali, che però non hanno sortito alcun cartellino. Unica azione pericolosa del secondo tempo, in questo finale è quella che al novantesimo più un minuto di recupero, riesce a portare al pareggio la squadra. Grande prova di carattere del Torres e pessimo finale di Gubbio, che si vede cosi buttati tre punti importanti.

VIDEO GUBBIO TORRES, IL TABELLINO

GUBBIO: Corsinelli F., Spina M., Redolfi A., Vitale G., Arras D., Greco S. (Portiere), Portanova D., Signorini A. (dal 17′ st Redolfi A.), Bonini F., Morelli G. (dal 8′ st Corsinelli F.), Rosaia G., Bulevardi D. (dal 31′ st Vitale G.), Nicolao G., Arena A., Di Stefano L. (dal 9′ st Spina M.), Vazquez F. (dal 32′ st Arras D.). A disposizione: Di Gennaro R. (Portiere), Semeraro F., Tazzer M.

TORRES: Heinz J., Lora F., Lisai G., Garau P. (Portiere), Fabriani C., Carminati M., Dametto P., Liviero M., Saporiti E. (dal 36′ st Lisai G.), Urso F., Masala A. (dal 25′ st Lora F.), Ruocco F., Scotto L. (dal 36′ pt Heinz J.), Diakite A.. A disposizione: Antonelli N., Bonavolonta A., Campagna J., Carboni W. (Portiere), Gianola F., Girgi A., Omoregbe B. M., Scappini S., Tesio M.

Reti: al 2′ pt Di Stefano L. (Gubbio) , al 19′ pt Di Stefano L. (Gubbio) al 11′ pt Diakite A. (Torres) , al 45’+1 st Lisai G. (Torres) .

Ammonizioni: al 44′ pt Morelli G. (Gubbio), al 15′ st Signorini A. (Gubbio) al 29′ pt Carminati M. (Torres), al 8′ st Urso F. (Torres), al 21′ st Fabriani C. (Torres), al 30′ st Saporiti E. (Torres), al 41′ st Heinz J. (Torres).

Espulsioni: al 32′ pt Carminati M. (Torres).

