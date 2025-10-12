Video Guidonia Pianese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 11 ottobre

L’inizio di Guidonia Pianese è molto equilibrato, due squadre che cercano sopratutto di non prendere gol piuttosto che di creare vere occasioni offensive. A parte Santoro, che invece rimane uno dei più prolifici sotto questo punto di vista. Il suo gioco però non riesce ad essere espresso a dovere, visto che i compagni di reparto non sanno prolungare la sua serie di passaggi.

Grandi mosse sia da una parte che dall’altra in questa seconda parte della prima frazione di gioco, perché abbiamo Bellini che si trova ai limiti dell’area di rigore e prova un tiro a giro che si stava per andare ad infilare sotto il sette. Provvidenziale la smanacciata del portiere, Martelli fa davvero un miracolo che vale come un gol.

VIDEO GUIDONIA PIANESE, IL SECONDO TEMPO

Termina 1-0 la sfida tra Guidonia e Pianese, con i padroni di casa che conquistano una vittoria preziosa e meritata al termine di un match combattuto fino all’ultimo. Decisiva la rete di Bernardotto, che si conferma uomo chiave dell’attacco gialloblù: l’attaccante sfrutta un pallone vagante in area dopo una mischia da calcio d’angolo e, con freddezza, insacca di destro battendo il portiere avversario.

Dopo il vantaggio, il Guidonia gestisce con attenzione, chiudendo bene gli spazi e provando a colpire in contropiede. La Pianese tenta una reazione d’orgoglio, ma trova di fronte una difesa compatta e un portiere, Martelli, ancora una volta attento nelle uscite.

Nel finale, però, arriva anche una nota stonata per i padroni di casa: proprio Bernardotto, già ammonito, si rende protagonista di un intervento in ritardo che gli costa la seconda ammonizione e l’espulsione. Nonostante l’inferiorità numerica, il Guidonia tiene duro e difende il risultato fino al triplice fischio.

VIDEO GUIDONIA PIANESE: GOL E HIGHLIGHTS