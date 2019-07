Video/ Guinea Bissau Ghana (0-2): highlights e gol, Stelle nere agli ottavi

Sfida dal finale brillante quella occorsa ieri per la Coppa d’Africa 2019 tra Guinea Bissau e Ghana. Come emerge nel video di Guinea Bissau Ghana è infatti nella ripresa che accade di tutto: le stelle nere infatti dopo un primo tempo dove regnava la paura di subire hanno finalmente trovato il coraggio, ed esponendosi nella metà campo avversaria hanno raccolto un successo fondamentale nel girone F. E’ già al 46’ che il Ghana trova la rete che sblocca la partita: a firmarla è Ayew, titolare fin dal primo minuto. Nel secondo tempo poi si parla solo ghanese: le stelle nere dominato pallone e campo e creano parecchie occasioni da gol, molte delle quali però be sfortunate. Per il sigillo al trionfo della nazionale di Appiah si deve attendere poi il 72’, quando Thomas centra lo specchio avversario. Il successo è netto: con questi tre punti il Ghana vola in testa al girone F e trova col Camerun il pass per la fase finale della Coppa d’Africa 2019. Nulla da fare quindi per la Guinea Bissau che da ultima del gruppo, saluta la competizione continentale.

IL TABELLINO

Guinea Bissau Ghana 0-2 (0-2 pt )

Reti: 46’ Ayew, 72’ Thomas

Guinea Bissau: Mendes, Jorge, Djalo, Soares, Gomes, Cande, Gomes, Mane, Balde, Silva, Mendes

Ghana: Ofori, Baba, Aidoo, Boye, Yiadom, Partey, Ayew, Mubarak, Owuso, Kwabena, Ayew

Note ammoniti: 23’ Ayew (GH), 51’ Bura (GB), 65’ Mamadu Cande (GB)

Stadio Suez Stadium Arbitro Otongo Castane

VIDEO GUINEA BISSAU GHANA, HIGHLIGHTS





