Video/ Guinea Equatoriale Costa d’Avorio (4-0) gol e highlights: bis di Nsue (Coppa d’Africa 22 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: LA SINTESI

Allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan la Guinea Equatoriale supera la Costa d’Avorio per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata da mister Obiang Bicogo parte bene affacciandosi in zona offensiva intorno al 15′ con un calcio di punizione largo non di molto provato da Saul Coco. I minuti scorrono sul cronometro e la compagine in maglia rossa riesce un po’ inaspettatamente a passare in vantaggio al 42′ grazie alla rete messa a segno di Nsue, protagonista di un lampo improvviso a capitalizzare nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Akapo.

DIRETTA/ Gambia Camerun (risultato 0-0) video streaming tv: ci prova Sowe! (CAF, 23 gennaio 2024)

Gli ivoriani reagiscono vedendosi annullare un gol a Sangare per fuorigioco ravvisato dal VAR al 45’+2′. Nel secondo tempo gli Elefanti vanno a caccia dell’eventuale gol del pari disperandosi al 59′ quando il viola Kouame non batte l’attento Owono tra i pali. Nell’ultima parte dell’incontro gli ivoriani si vedono annullare un altro gol per fuorigioco al neo entrato Krasso al 67′ ed i guineani trovano il gol del raddoppio con Ganet su calcio di punizione al 73′ per poi allungare ulteriormente con le reti siglate da Nsue, liberato da Machin, al 76′ e da Buyla all’88’.

Video/ Guinea Bissau Nigeria (0-1) gol e highlights: autorete di Sanganté! (Coppa d'Africa, 22 gennaio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sudanese Mahmood Ismail ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Miranda, Owono ed Eneme da un lato, Boly dall’altro. I tre punti conquistati in questo terzo turno della competizione continentale permettono alla Guinea Equatoriale di salire a quota 7 nella classifica del girone A della Coppa d’Africa 2024 mentre la Costa d’Avorio non si muove, rimanendo ferma a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO: IL TABELLINO

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio 4 a 0 (p.t. 1-0)

RISULTATI COPPA D'AFRICA, CLASSIFICHE/ Ecco le big a rischio, diretta gol live score ( 23 gennaio 2024)

Reti: 42′, 76′ Nsue(G); 73′ Ganet(G); 88′ Buyla(G).

Assist: 42′ Akapo(G); 76′ Machin(G).

GUINEA EQUATORIALE (4-5-1) – Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Miranda, Ganet, Machin, Bikoro, Salvador; Nsue. Commissario tecnico: Obiang Bicogo.

COSTA D’AVORIO (4-3-3) – Fofana; Singo, Konan, Boly, Ndicka; Sangaré, Kessié, Fofana; Diakité, Pepe, Kouamé. Commissario tecnico: Gasset.

Arbitro: Mahmood Ismail (Sudan).

Ammoniti: 12′ Miranda(G); 45’+6′ Owono(G); 72′ Boly(C); 88′ Eneme(G).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUINEA EQUATORIALE COSTA D’AVORIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA