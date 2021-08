Video/ Highlights Omnium con Elia Viviani: bronzo per l’azzurro. Oro Walls!

Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nel Omnium maschile per il ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: riviviamo dunque le impresa dell’azzurro all’Izu Velodrome con un video che raccoglie gli highlights della gara, che pure ha visto trionfare anche Walls e Stewart davanti al nostro beniamino. Per il ciclista veneto, a Tokyo per difendere l’oro vinto a Rio de Janeiro solo cinque anni fa è un bronzo che vale quanto un titolo a cinque cerchi per come si era messa la gara oggi in terra nipponica: davvero possiamo solo applaudire alla sua prestazione questa mattina e fare gran festa sotto al podio. Raccontando delle azioni salienti della gara va detto che la partenza infatti è stata davvero dura per Viviani: nello scratch l’azzurro termina solo con il 13^ piazzamento con appena 16 punti e dunque parecchio da recuperare sul britannico Walls (poi medaglia d’oro), Thomas e Van Schip, sul podio provvisorio. La situazione però è andata in migliorando nella seconda prova, quella tempo dove l’azzurro ha chiuso con il settimo posto e dunque recuperando parecchie posizioni anche nella classifica finale. E’ stato però solo nella prova ed eliminazione che Viviani ha davverp tirato fuori la stoffa del campione, realizzando una rimonta clamorosa.

Raccontando ancora delle emozioni della finale dell’Omnium per il ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Elia Viviani siamo arrivati al terzo banco di prova, quello della gara a inseguimento, dove pure il ciclista italiano ci ha regalato una prestazione superlativa. Ingranata la marcia giusta Viviani è andato a dominare e poi a vincere la prova a eliminazione, recuperando ovviamente parecchi punti per la classifica generale. Alla vigilia della 4^ e ultima gara, quella a punti, pure il nostro beniamino appariva ancora molto lontano dai big, ma l’impresa era nell’aria. Man mano che passano i giri, l’azzurro ottiene punti su punti e arrivati agli ultimi minuti pure sfiora anche il secondo posto che avrebbe valso l’argento, alle spalle dell’inarrivabile Matthew Walls, oggi davvero impeccabile nel corso di tutto l’Omnium. Con un colpo di scena però, agli ultimi due giri, il neozelandese Campbell Stewart ruba il secondo gradino del podio e dunque relega Elia Viviani al terzo posto nella classifica finale, sia pure per pochissimi punti. Per l’azzurro è dunque medaglia di bronzo, la numero 18^ per l‘Italia in queste Olimpiadi di Tokyo 2020 ed è dunque gran festa per il nostro porta bandiera!

